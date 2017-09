Sharkoon Skiller MECH SGK2 – mały mechanik

Klawiatura Sharkoon Skiller MECH SGK1 to w tej chwili jeden z najlepiej sprzedających się mechaników w Polsce. Zdobył on wiele nagród, a większość osób poleca go ze względu na bardzo dobrą jakość patrząc na kwotę jaką trzeba za niego zapłacić. Niemiecki perfekcjonizm nie pozwolił Sharkoonowi jednak spocząć na laurach. Tak oto powstał nowy model Skiller MECH SGK2, który jeszcze bardziej podnosi poprzeczkę, a przy tym dosłownie zabija konkurencję ceną.

Nowa klawiatura mechaniczna SGK2 ma budowę dwu-blokową typu TKL, czyli nie znajdziemy w niej już numpada. Wiele osób powie, że to nic nie daje, ale podobnie było ze switchami mechanicznymi na początku. Wystarczy raz spróbować nawet przez kilka dni testowo, aby się zakochać.

Dodatkowo po lewej stronie producent dorzucił 5 klawiszy Makro, które możemy nagrać według własnego uznania. Klawiatura ma wbudowaną własną pamięć, więc nawet jeśli podepniemy ją do laptopa czy innego komputera stacjonarnego, to cały czas będzie pamiętać nasze ustawienia. Nie ma chyba programu czy gry na tym świecie, gdzie makra by nie ułatwiły nam życia.

Z ciekawych rzeczy to mamy jeszcze unikatową funkcję blokady całej klawiatury tak, aby osoby niepowołane nie dostały się do naszego komputera, nawet jeśli tylko na chwilę odejdziemy po coś do innego pokoju.

Dane techniczne:

Nazwa: Klawiatura mechaniczna Sharkoon Skiller MECH SGK2

Typ klawiatury: Mechaniczna dwu-blokowa TKL (bez numpada)

Układ klawiatury: US-Layout (standardowy w Polsce)

Switche do wyboru: Kailh BROWN (brązowe), Kailh RED (czerwone), Kailh BLUE (niebieskie)

Wymiar: (dł. x sz. x wys.): 391 x 170 x 45 mm

Waga z kablem: 1.18 kg

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/8/10 i nowsze

Wbudowana pamięć w klawiaturze: 16 kB

Podświetlenie: Białe

Regulacja podświetlenia: 33%, 66%, 100%, pulsujące, wyłączone

Różne efekty podświetlenia: Tak

Tryb gamingowy: Tak (wyłączony klawisz Windows)

Oddzielne klawisze makro: 5

Nagrywanie makr na żywo: Tak

Klawisze z funkcjami multimedialnymi: Tak

Obsługa 6-Key Rollover: Tak

Anti-ghosting klawiszy: Tak

Odświeżanie USB: 500 Hz

Siła nacisku: 50g

Switch: Liniowy

Punkt przełączania: Niewykrywalny

Punkt przeskoku: Niewykrywalny

Skok do punktu aktywacji: 1.9 mm

Cykl życia klawiszy: min. 50 milionów wciśnięć

Podłączenie: standardowe USB

Kabel z oplotem ochronnym: Tak

Długośc kabla: 180 cm

Pozłacane styki USB w celu lepszej transmisji: Tak

Instrukcja w zestawie: Tak