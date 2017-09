Sharkoon PureWriter TKL - niskoprofilowa i cicha klawiatura mechaniczna

Niemiecki producent Sharkoon po raz kolejny zaskakuje rynek w bardzo pozytywny sposób. Firma ta zaprezentowała właśnie klawiaturę mechaniczną, która ma nie jedną, ale kilka ciekawych nowości. Mówimy tutaj o modelu PureWriter TKL, którego znajdziemy w sklepach na czerwonych switchach typowo do gier oraz na niebieskich switchach typowo do pisania.

Sharkoon PureWriter TKL jest niskoprofilowy, przez co mamy uczucie jak byśmy pisali na klawiaturze z laptopa. Przy czerwonych switchach dodatkowo producent skupił się na maksymalnym wyciszeniu klawiszy, co przy tej półce cenowej oraz fakt, że jest to przecież klawiatura mechaniczna, to jest to prawdziwe cudo. Przy niebieskich switchach nie mamy takiej ciszy, ale za to jest większa przyjemność pisania, co dla wielu osób ma ogromne znaczenie.

Dzięki niskiej wysokości klawiszy – 6.2mm możemy całość wygodnie używać bez dodawania z przodu podstawki pod nadgarstki. Górna obudowa jest zrobiona z anodyzowanego aluminium, co nadaje klawiaturze bardzo elegancki wygląd, którego nie powstydziłby się sam Prezes.

Klawiatura dla graczy Sharkoon PureWriter TKL ma oczywiście funkcje podświetlenia, którą możemy regulować oraz wybierania animowanych wzorów, a nawet zaprogramowania własnych. Całość obsługuje anty-ghosting oraz n-key rollover, więc możemy ze znajomym na jednej „klawie” pograć w podzielony ekran i całość nie będzie się co chwilę zacinać jak przy tańszych modelach od konkurencji.

Jakby tego wszystkiego było mało, to klawiaturę tą możemy także podłączyć do smartfona lub tabletu przy użyciu adaptera OTG. Nie trzeba mieć dużej wyobraźni jak bardzo to może ułatwić wielu osobom życie, szczególnie jeśli ta sama klawiatura może służyć do komputera stacjonarnego, do laptopa i jeszcze do komórki.

Dane techniczne:

Nazwa: Klawiatura Sharkoon PureWriter TKL - BLUE Switch Kailh – Niskoprofilowa – Dwublokowa

Kod EAN: 4044951017584

Kod producenta: 4044951017584

Typ klawiatury: Mechaniczna Low Profile (niskoprofilowa)

Układ klawiszy: US Layout (standardowy w Polsce)

Budowa klawiatury: TKL – dwublokowa (bez numpada)

Typ switchy: Kailh BLUE (niebieskie)

Podświetlenie: Niebieskie

Regulacja podświetlania: Tak

Różne efekty podświetlenia: Tak

Waga bez kabla: 503g

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 355 x 127 x 35mm

Właściwości klawiatury:

Anty-ghosting: Tak

Obsługa N-Key Rollover: Tak

Siła nacisku: 55g

Switch: Dotykowy

Punkt przełączania: Wykrywalny

Punkt przeskoku: Precyzyjnie wykrywalny

Skok do punktu aktywacji: 1.5mm

Cykl życia klawiszy: Minimum 50 milionów wciśnięć

Odświeżanie USB: 1000 Hz

Kable i podłączenia:

Podłączenie do komputera/laptopa: USB

Podłączenie do smartfona lub tabletu: przez adapter OTG (do kupienia osobno)

Ilość kabli USB w zestawie: 2

Długość kabli USB: 50 cm / 150 cm

Pozłacane styki USB w celu lepszej transmisji: Tak

Opakowanie zawiera:

Klawiatura Sharkoon PureWriter TKL Red

Kabel USB 150cm

Kabel USB 50cm

Instrukcję