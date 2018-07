Sharkoon przedstawia słuchawki z serii RUSH ER3

Niemiecki producent Sharkoon to od wielu lat specjalista od gamingowych słuchawek w normalnej, a nie kosmicznie wyśrubowanej cenie. Ich modele takie jak H10, SGH1 czy SGH2 otrzymały gigantyczną liczbę rekomendacji na różnych serwisach czy bezpośrednio od youtuberów. Szczególnie docenianą cechą była bardzo duża wartość i jakość produktu w stosunku do ceny. Tym razem Rekiny wprowadzają na Polskę nowy model z trochę niższej półki cenowej. Chodzi o model Sharkoon RUSH ER3, który występuje w dwóch wersjach kolorystycznych widocznych na zdjęciach.

Słuchawki mają zamkniętą i nauszną budowę oraz ważą 223g, przez co prawie nie czujemy, że w ogóle coś nosimy na głowie. Jest to bardzo przydatne szczególnie przy dłuższym graniu, oglądaniu filmów czy słuchaniu muzyki przez wiele godzin. Membrany głośników mają średnicę 40mm, a dynamika SPL wynosi 94 dB, czyli mówiąc po naszemu w tej klasie cenowej mamy jedne z najlepszych statystyk, jeśli chodzi o jakość dźwięku.

Słuchawki Sharkoon RUSH3 posiadają długi kabel z oplotem ochronnym o długości 240cm, więc możemy przy biurku wykonywać większe ruchy bez denerwowania się, że zaraz zahaczymy o coś kable. Jako słuchawki i mikrofon można je podłączyć do standardowego wyjścia i wejścia słuchawkowego 2x 3.5mm jack. Przy smartfonach i tabletach można korzystać z funkcji słuchawek lub ewentualnie po dokupieniu adaptera PMP35 także z mikrofonu.

Dane techniczne:

Nazwa: Słuchawki do komputera Sharkoon RUSH ER3

Kolory: czarno pomarańczowy / biało niebiesko czarny

Typ słuchawek: Stereo nauszne

Waga: 223 g

Podłączenie: Stereo Jack 3.5mm

Długość kabla: 240cm

Kabel z oplotem ochronnym: Tak

Pozłacane styki: Tak

Specyfikacja słuchawek:

Średnica membran: 40mm

Impedancja: 32 Ohm

Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 20.000 Hz

Maksymalna moc: 50 mW

Dynamika SPL: 94 dB -+ 4 dB

Regulacja głośności: przez pilota na kablu

Specyfikacja mikrofonu:

Typ mikrofonu: wielokierunkowy

Impedancja mikrofonu: 2.200 Ohm

Pasmo przenoszenia mikrofonu: od 100 Hz do 10.000 Hz

Czułość mikrofonu: -58 dB -+ 3 dB

Elastyczny mikrofon: Tak

Wyciszenie mikrofonu: przycisk na pilocie na kablu

Kompatybilność:

Słuchawki + mikrofon: komputery stacjonarne i laptopy z dwoma złączami Jack 3.5mm

Słuchawki (bez mikrofonu): komputery, laptopy, tablety i komórki z pojedyńczym złączem Jack 3.5mm

Cechy dodatkowe:

- Lekkie słuchawki do komputera o zamkniętej nausznej budowie

- Wbudowany pilot na kablu z funkcją szybkiego wyciszenia mikrofonu

- Obrotowy i elastyczny mikrofon

- Długi kabel 240cm z oplotem ochronnym

- Zaprojektowane od podstaw przez niemieckich inżynierów

Przypuszczalna cena detaliczna: 79zł brutto

Dostępność: już w Polsce