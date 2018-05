SENNHEISER GSP 500 JUŻ DOSTĘPNY W POLSCE

Sennheiser GSP 500 – nowy profesjonalny zestaw słuchawkowy dla graczy jest już dostępny w Polsce. Otwarta konstrukcja nowego modelu zapewnia niesamowicie realistyczny i naturalny dźwięk, a 2-osiowy system metalowych zawiasów muszli i regulacja nacisku pałąka gwarantuje idealne dopasowanie do gracza i najwyższy komfort użytkowania.

Słuchawki GSP 500 zostały wyposażone w nowy, ulepszony system autorskich otwartych przetworników. Zestaw słuchawkowy zapewnia naturalną jakość dźwięku, równoważąc doskonałą klarowność i głębsze brzmienie niskich częstotliwości, co ożywia dźwięk w grach. Specjalnie rozmieszczenie przetworników w muszlach gwarantuje przekazanie dźwięku bezpośrednio do uszu, aby zapewnić najlepsze odzwierciedlenie przestrzeni i pełną świadomość środowiska gry.

Idealnie dopasowane do każdego gracza

Nowy zestaw słuchawkowy otrzymał szereg ulepszeń, zapewniających najwyższy komfort użytkowania - niezależnie od kształtu głowy i czasu trwania rozgrywki. Zaawansowany, 2-osiowy system metalowych zawiasów zapewnia płynny obrót muszli i oferuje jeszcze większą swobodę ruchów oraz dopasowanie do każdej linii twarzy. Ponadto regulowany mechanizm nacisku zintegrowany z pałąkiem pozwala GSP 500 jeszcze lepiej dostosować się do każdego gracza.

Komfort noszenia został dodatkowo poprawiony dzięki ergonomicznemu kształtowi oddychających poduszek, które odwzorowują kontur ucha. Wykonane z miękkiej tkaniny są przyjemne i chłodne w dotyku. Ponadto otwarte nauszniki zapewniają odpowiedni komfort i wentylację podczas długich sesji grania.

Krystalicznie czysta komunikacja bez zakłóceń

W GSP 500 gracze znajdą pod ręką wszystkie niezbędne przyciski. Wysoka jakość dźwięku i mikrofon z redukcją szumów zapewniają krystalicznie czystą komunikację. W celu wyciszenia mikrofonu wystarczy podnieść ramię wysięgnika, zaś zmiany poziomu dźwięku w grze można szybko dokonać dzięki pokrętłu regulacji głośności zintegrowanemu bezpośrednio z nausznikiem.

Kompatybilność z wieloma platformami

GSP 500 są kompatybilne z wieloma platformami do gier: komputerami PC, Mac oraz konsolami z wejściem jack 3,5 mm. Dzięki obniżonej impedancji słuchawek można używać także do grania na urządzeniach mobilnych.

Cena i dostępność

Słuchawki GSP 500 są dostępne na stronie www.sennheiser.pl w katalogowej cenie 949 zł.