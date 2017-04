SAPPHIRE wprowadza rodzinę kart graficznych Pulse

SAPPHIRE Technology przedstawiła nową rodzinę kart graficznych SAPPHIRE Pulse. Karty graficzne z serii Pulse łączą w sobie cechy najważniejsze z perspektywy graczy: wydajność, trwałość oraz niewygórowaną cenę. Nowa seria charakteryzuje się fabrycznie podniesionymi zegarami, wydajnym układem chłodzenia oraz atrakcyjnym wyglądem.

Jednocześnie na rynku debiutują karty Pulse Radeon™ RX 550, czyli nowoczesne, niedrogie oraz zużywające niewiele energii elektrycznej konstrukcje dedykowane mniej wymagającym grom online oraz systemom ITX.

RX 580: bijące serce gamingowego komputera

Topowy przedstawiciel nowej rodziny, fabrycznie przetaktowany Pulse Radeon™ RX 580 jest skierowany do osób poszukujących mocnej karty, która zapewni wystarczająco wysoką wydajność w przyszłości oraz umożliwi uruchamianie najnowszych gier przy maksymalnych ustawieniach grafiki. Kartę wyposażono w układ Polaris oferujący 2304 procesory strumieniowe bazujące na czwartej generacji architektury GCN, częstotliwość rdzenia w trybie Boost na poziomie 1366 MHz oraz 8 GB pamięci VRAM (karta dostępna jest również w wersji z 4 GB pamięci). Za chłodzenie odpowiada sprawdzona konstrukcja Dual-X wyposażona w dwa wentylatory z podwójnym łożyskiem kulkowym oraz umożliwiająca łatwy demontaż i wymianę wentylatorów dzięki technologii Quick Connect.

RX 570: puls rozgrywki w rozmiarze standardowym i mini

Model Pulse Radeon™ RX 570 dysponuje 2048 procesorami strumieniowymi bazującymi na architekturze GCN. Jego rdzeń pracuje z częstotliwością 1284 MHz w trybie Boost. Za chłodzenie karty odpowiada chichy układ Dual-X wyposażony w dwa wentylatory i technologię Quick Connect.

Karta Pulse Radeon™ RX 570 dostępna jest również w rozmiarze zgodnym ze standardem ITX. Ten model przeznaczony jest dla graczy poszukujących mocnej karty graficznej do komputera klasy HTPC lub komputera gamingowego w małej obudowie. W trybie Boost karta pracuje z częstotliwością 1244 MHz, wymaga podłączenia tylko jednej wtyczki zasilającej 6-pin PCI Express oraz została wyposażona w układ chłodzenia z pojedynczym wentylatorem. Stanowi ona wizytówkę generacji Polaris w zakresie energooszczędności.

RX 550: świeża krew w segmencie podstawowym

Ostatnim członkiem nowej rodziny od SAPPHIRE jest karta Pulse Radeon™ RX 550 – model stanowiący optymalne rozwiązanie dla osób preferujących rozgrywkę online w takich tytułach jak League of Legends, Overwatch, Rocket League czy Counter Strike: Global Offensive. Wykorzystująca architekturę Polaris, oferująca 512 procesorów strumieniowych i częstotliwość pracy w trybie Boost na poziomie 1206 MHz karta RX 550 jest nawet 5x szybsza od zintegrowanego układu graficznego firmy Intel (HD 530) oraz nawet 2x szybsza niż należąca do poprzedniej generacji karta R7 250. Nowoczesne GPU oznacza również lepsze wsparcie dla najnowszych technologii wyświetlania i wideo, takich jak DirectX 12, FreeSync czy kodowanie H.265 4K. Karta występuje w wersji wyposażonej w 4 oraz 2 GB pamięci. Przy współczynniku TDP wynoszącym jedynie 75W do chłodzenia wystarcza pojedynczy, cichy wentylator.

Wysokiej jakości komponenty i Intelligent Fan Control III

Kondensatory charakteryzujące się długą żywotnością oraz bezpieczniki stanowią elementy wyposażenia wszystkich kart z rodziny Pulse. Ponadto wszystkie modele wspierają system Intelligent Fan Control III, który wyłącza wentylatory przy małym obciążeniu, dzięki czemu system chłodzenia działa półpasywnie.

Co więcej karty Pulse Radeon™ RX 580 oraz Pulse Radeon™ RX 570 wyposażono w solidny, wykonany z aluminium backplate oraz dławiki Black Diamond 4 w celu ograniczenia piszczenia cewek.

Strategiczna współpraca z ASRock

Firmy ASRock i SAPPHIRE ogłaszają nawiązanie strategicznej współpracy w zakresie technologii, która będzie koncentrować się na zapewnieniu wydajności i funkcji wymaganych przez graczy. Współpraca pomiędzy obydwiema firmami będzie miała na celu wprowadzanie na rynek zaawansowanych konfiguracji płyt głównych, procesorów oraz kart graficznych, które odpowiadają na potrzeby rynku, a jednocześnie oferują dobry stosunek ceny do wydajności.

Naszym celem jest zapewnienie wyjątkowych wrażeń wszystkim użytkownikom naszych produktów. Dzięki współpracy z marką ASRock będziemy mogli w oferować więcej wydajnych i ciekawych rozwiązań, na które zasługują nasi klienci - wyjaśnia Adrian Thompson, wiceprezes ds. marketingu międzynarodowego marki SAPPHIRE.

Gwarancja i cena:

Sugerowane ceny kart SAPPHIRE:

• Pulse Radeon™ RX 580 8 GB – 1 170 PLN

• Pulse Radeon™ RX 580 4 GB – 1 000 PLN

• Pulse Radeon™ RX 570 4 GB – 900 PLN

• Pulse Radeon™ RX 570 Mini 4 GB – 840 PLN

• Pulse Radeon™ RX 550 4 GB – 460 PLN

• Pulse Radeon™ RX 550 2 GB – 400 PLN

Produkty są objęte dwuletnią gwarancją producenta.