Sapphire Radeon RX 460 Nitro

Firma Sapphire zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego modelu karty graficznej Radeon RX 460 Nitro, który będzie dostępny z 1024 procesorami strumieniowymi, czyli maksymalną liczbą dla układu Polaris 11. Do tej pory można było uzyskać tyle tylko poprzez samodzielne odblokowanie jednostek.



Standardowo RX 460 posiada 896 procesorów strumieniowych (SP), a sam chip pozwala na skorzystanie z 1024 jednostek. Odblokowanie układu jest możliwe, chociaż pojawiają się pewne problemy zgodności ze sterownikami. Bez ręcznego obejścia instalacja ich nie jest możliwa. Sapphire jednak ujawniło na swojej chińskiej stronie produkt z 1024 SP, który należy do serii Nitro i posiada 4 GB pamięci GDDR5. Rdzeń jest taktowany tutaj z częstotliwością 1250 MHz, ale nie wiemy czy produkt pojawi się w naszym kraju. Możliwe, że będzie można go kupić tylko w Chinach, tak jak to było w przypadku wersji RX 470D.