SAPPHIRE na targach Computex 2017: NITRO Gear oraz akcesoria Thunderbolt 3

SAPPHIRE Technology przedstawi nowe produkty na targach Computex 2017. Akcesoria z serii SAPPHIRE NITRO Gear umożliwią personalizację kart graficznych. Po ciepłym przyjęciu SAPPHIRE NITRO+ Radeon™ RX 580 Limited Edition, SAPPHIRE opracował kartę w wersji Special Edition z błękitną osłoną wentylatorów oraz backplate. Dla posiadaczy ultrabooków SAPPHIRE zaoferuje adaptery Thunderbolt™ 3 z dwoma portami DisplayPort, bądź dwoma portami HDMI.

Akcesoria NITRO Gear

Akcesoria NITRO Gear to całkowicie nowa seria produktów od SAPPHIRE. W jej skład wchodzą pojedynczo sprzedawane, przezroczyste wentylatory 95 mm oparte na podwójnym łożysku kulkowym. Będą one dostępne w trzech wersjach – z podświetleniem LED w kolorze białym, niebiskim lub czerwonym. Wentylatory są bardzo proste w instalacji, dzięki systemowi SAPPHIRE Quick Connect. Wystarczy odkręcić jedną śrubkę, by wyjąć stary wentylator, a następnie tą samą śrubką przykręcić nowy. Wentylatory są kompatybilne z kartami:

SAPPHIRE NITRO+ / PULSE z serii RX 580 / RX 570, jak i z SAPPHIRE NITRO / NITRO+ RX 480 / RX 470.

Drugim produktem z serii NITRO Gear są zestawy kolorowej osłony na wentylatory wraz z korespondującą kolorystycznie płytką backplate. Występuję one w dwóch wersjach – Azure Ice (granatowa) oraz Crimson Fire (czerwona). Użytkownicy mogą we własnym zakresie instalować je na kartach NITRO+ RX 580 (w tym w wersji Limited Edition i Special Edition) oraz na NITRO+ RX 570.

RX 580 w edycji specjalnej od SAPPHIRE

Po wyprzedaniu całego zapasu SAPPHIRE NITRO+ Radeon™ RX 580 Limited Edition, SAPPHIRE wprowadza na rynek SAPPHIRE NITRO+ Radeon™ RX 580 Special Edition. Ta wersja karty nie będzie sprzedawana w ograniczonym zakresie, jednak dziedziczy większość cech wersji limitowanej: m.in. mocne fabryczne przetaktowanie (1430 MHz dla GPU i 2100 MHz dla vRAM) oraz unikalny kolor osłon wentylatorów i backplate’a. W przypadku Limited Edition była to barwa Gun Metal, a model Special Edition otrzymał kolor Metallic Blue (błękitny).

Adaptery Thunderbolt™ 3

Przy zmniejszającej się liczbie złącz w kompaktowych komputerach, takich jak MacBooki, podłączenie kilku monitorów może stać się wyzwaniem. Dla takich scenariuszy SAPPHIRE przygotowało adaptery dla złącza Thunderbolt™ 3. Pierwszy z nich pozwala na podłączenie dwóch monitorów 4K@60Hz po złączach DisplayPort, lub jednego 5K@60Hz. Drugi obsługuje do dwóch monitorów 4K@60Hz poprzez złącza HDMI.

SAPPHIRE na Computex 2017

Prezentacje produktów konsumenckich oraz z linii profesjonalnej będą przeprowadzane na miejscu przez przedstawicieli SAPPHIRE Technology. Dziennikarzy oraz przedstawicieli firm zapraszamy do pokoju konferencyjnego 503 w Nangang Exhibition Hall – 5F w godzinach od 8:00 do 18:00 w dniach od 30 maja do 2 czerwca.

Gwarancja

Produkty są objęte dwuletnią gwarancją producenta.