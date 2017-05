Samsung Z4 - nowy smartfon z Tizen OS

Firma Samsung zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego urządzenia, które będzie pracowało pod kontrolą systemu operacyjnego Tizen OS. Produkt ten wyposażony ma być w ekran o przekątnej 4,5 cala i rozdzielczości 800 x 480 pikseli i czterordzeniowy procesor z zegarem 1,5 GHz.



Nowość powinna otrzymać 1 GB pamięci operacyjnej, aparat cyfrowy 5 MPix z przysłoną f/2.2 i podwójną diodą LED. Z przodu znajdziemy sensor 5 MPix z przesłoną f/2.2, który posłuży nam do selfie. Całość ma być zasilana akumulatorem o pojemności 2050 mAh. Oczywiście nie zabraknie modułów Bluetooth 4.2, WiFi czy GPS. Producent wprowadzi także opcjonalną wersję z dual-SIM. Waga smartfona to 143 gramy.



Koreańczycy nadal próbuj promować swój system operacyjny Tizen OS, który według nich doskonale może zastąpić popularnego Androida. Nie ogłoszono jeszcze daty wprowadzenia Z4 na rynek w Europie, ale powinien on kosztować nie więcej jak 600 złotych.