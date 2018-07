Samsung uruchamia produkcję drugiej generacji pamięci LPDDR4X

Samsung już niedługo uruchomi masową produkcję nowych typów pamięci DRAM 16 Gb LPDDR4X (Low-Power, Double Data Rate, 4X), które względem poprzedniej generacji różnią się przede wszystkim mniejszym zużyciem energii, przy zachowaniu takiego samego poziomu wydajności.

Standardowy zestaw pamięci o pojemności 8 GB składać się będzie z czterech takowych kości o powierzchni 2 GB (16 Gb = 2 GB), co przełoży się na ogólną wydajność rzędu 31,4 GB/s. Dzięki licznym usprawnieniom udało się sprawić, że zużywają o 10% mniej energii i są o 20% cieńsze aniżeli obecnie stosowane układy pamięci w topowych smartfonach. Co dodatkowo istotne, pozwoli to na wydłużenie czasu pracy na baterii urządzenia, co jest główną bolączką wszystkich producentów telefonów.

Koreański producent przedstawił także krótkie wideo odnośnie nadchodzącego Galaxy Note 9, który nastawiony ma być głównie na oszczędzanie energii. Sewon Chun stwierdził, że najprawdopodobniej pierwsze urządzenie z tymi pamięciami ujrzymy pod koniec tego roku, lub na początku przyszłego, tak więc pracować tam będą najprawdopodobniej pamięci starszego typu (przypomnijmy - tak samo wydajne, ale o większym zużyciu prądu).

Produkcja 10-nanometrowych kości ruszy już niedługo, obecnie firma kończy wyposażać i uruchamiać nową linię produkcyjną w koreańskim Pyeongtaek i możemy się spodziewać, iż już niedługo trafi na rynek OEM. Samsung zamierza sprzedawać pamięci w trzech wariantach pojemnościowych: 4 GB, 6 GB oraz 8 GB.