Samsung: przenośne SSD już w ofercie

Samsung poszerzył swoją ofertę dysków SSD o nowy model, tym razem przenośny T5. Urządzenie, wyposażone w najnowszą technologię 64-warstowej pamięci V-NAND dostępna jest w kilku wariantach pojemnościowych – od 2 TB, przez 1 TB, 500 GB do 250 GB.

Przenośne dyski SSD stanowią coraz ciekawszą alternatywę dla standardowych HDD, ze względu na wytrzymałość (znacznie bardziej odporne na wstrząsy, drgania czy upadki [T5 przetrwa bez problemu upadek z dwóch metrów], ze względu na brak części ruchomych), a także szybkość. Samsung reklamuje swój produkt jako 4,9 razy szybszy, aniżeli przenośny dysk twardy, co przekłada się na prędkość odczytu na poziomie do 540 MB/s. Wysokie transfery zapewnione są tu dzięki standardowi USB typu C, ale nie zapomniano o przejściówkach, dzięki którym podłączymy urządzenie do starszych USB A.

Wymiary również zachęcają, bowiem 74 x 57.3 x 10.5 mm, przy wadze 51 gramów, sprawiają że urządzenie jest niezwykle małe, poręczne i lekkie – bez problemu można je przenosić nawet w kieszeni. Do obudowy wykorzystano aluminium podwyższonej jakości o kolorze adekwatnym do posiadanej wersji. 1 i 2 TB nośniki oznaczone są jako Deep Black, natomiast 500 i 250 GB warianty jako Alluring Blue.

Dyski T5 objęte są trzyletnim okresem gwarancyjnym, natomiast cena za najmniej pojemny model to 129 dolarów – kwot, jakie przyjdzie zapłacić za większe pojemności, nie ujawniono.