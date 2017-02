Samsung Galaxy Tab S3 z zakzywionym ekranem?

Wiele osób oczekiwała pokazania Galaxy Tab S3 jeszcze w zeszłym roku, ale niestety Samsung nie przywiózł na targi IFA swojego urządzenia. Teraz już nie mamy wątpliwości, że premiera jest bardzo blisko, bowiem Koreańczycy rozesłali już zaproszenia na konferencję w czasie MWC 2017, gdzie pokażą swój nowy tablet.



Do sieci trafił teraz nowy render, który wykonano na podstawie schematu, który dostarczył Samsung do Federalnej Komisji Łączności. Trudno powiedzieć czy pokazuje dokładnie wygląd realnego urządzenia, ale warto tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na cienkie ramki dookoła ekranu. Ten ma podobno być zakrzywiony na bokach, tak jak w serii Edge. Jeżeli to prawda to będzie pierwszy tablet tego typu.



Pod maską znajdziemy procesor Snapdragon 820, 4 GB pamięci RAM, 32/128 GB na dane, a do tego wyświetlacz 9,6 cala AMOLED o rozdzielczości 2048 x 1536 pikseli. Nie zabrakło portu USB typu C, aparatu cyfrowego 12 MPix z tyłu, kamerki 5 MPix na froncie i systemu Android 7.1.