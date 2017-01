Samsung Galaxy Tab S3 - dane techniczne

Tablet Samsung Galaxy Tab S3 prawdopodobnie będzie miał premierę już w tym kwartale. Wcześniej pisaliśmy, że otrzymał on certyfikat WiFi i Bluetooth, jednak pozostała jego specyfikacja była wielką zagadką. Teraz dowiadujemy się, że urządzenie to będzie napędzane dosyć już leciwym układem Exynos 7420.



Więcej informacji pojawiło się na portalu społecznościowym Weibo. Mówi się tam, że Samsung Galaxy Tab S3 otrzyma także 4 GB pamięci RAM, pamięć na dane w standardzie UFS 3.0, port USB typu C oraz czytnik linii papilarnych w przycisku Home. Dodatkowo będziemy mieli do wyboru dwie wersje tabletu: SM-T820 i SM-T825. Pierwszy z nich otrzyma WiFi, a drugi WiFi + LTE.



Niestety data premiery urządzenia nie jest jeszcze określona, ale spodziewamy się zapowiedzi na targach MWC 2017, które odbędą się w przyszłym miesiącu w Barcelonie.