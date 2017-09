Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) - dane techniczne

Do sieci trafiły parametry techniczne nowego tabletu Samsunga z serii Galaxy Tab A. Nowość będzie wyposażona w ekran 8 cali typu TFT LCD o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli, procesor Qualcomm Snapdragon 425 oraz 2 GB pamięci RAM.



Użytkownicy będą mogli skorzystać z czterordzeniowego układu o taktowaniu 1,4 GHz, grafiki Adreno 308, 16 GB pamięci na pliki, czytnika microSD, aparatu cyfrowego 8 MPix z diodą LED, kamerki 5 MPix na froncie, WiFi, Bluetooth 4.2, GPS, LTE (opcja) i baterii o pojemności 5000 mAh. Do tego nie zabraknie tutaj złącza microUSB. Całość ma wymiary 212,1 x 124,1 x 8,9 mm i waży 364 gramy. Tablet będzie pracował pod kontrolą systemu Android 7.1 Nougat.



Nowość pojawiła się w sklepach w Azji, a niebawem trafi do polskiej dystrybucji. Galaxy Tab A 8.0 (2017) kosztuje obecnie 285 dolarów. To oznacza, że mamy dostępny dosyć drogi sprzęt, który powinien jednak zadowolić większość użytkowników.