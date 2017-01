Samsung Galaxy S9 z procesorem 7 nm

Firma Samsung już na początku przyszłego roku ma zająć się masową produkcją procesorów. Będą to modele wytwarzane w 7 nm procesie technologiczny. Bardzo prawdopodobne, że z takiego układy skorzysta producent w swoim najnowszym Galaxy S9.



Takie dane podał nie kto inny, jak sam r. Heo Kuk z oddziału Samsung LSI Division. Według jego wypowiedzi koreański gigant zamierza zwiększyć swoją przewagę poprzez wykorzystanie litografii w ekstremalnie długim ultrafiolecie przy procesie 7 nanometrów, co ma zapewnić doskonałe wyniki pod kątem wydajności i zapotrzebowania na energię. Niestety nie wiemy dokładnie jakie chipy zostaną wykonane w nowej technologii, ale praktycznie nie ma wątpliwości, że jednym z nich będzie Exynos, który trafi do Galaxy S9.



Samsung jest jednym z niewielu producentów, którzy chcą w 2018 roku wytwarzać swoje procesory w 7 nm procesie technologicznym. Podobne plany ma jedynie TSMC, ale tajwański koncern już w II kwartale bieżącego roku chce rozpocząć pierwsze testy. Ich układy miałby trafić m.in. do telefonów Apple.