Samsung Galaxy S9+ - pierwsze wyniki testów

W końcu poznaliśmy pierwsze wyniki testów wydajności nadchodzącego smartfona Samsung Galaxy S9+. Model ten ma być powiększoną wersją Galaxy S9. Niedawno trafił on do bazy danych Geekbench, dzięki czemu znamy oprócz jego specyfikacji technicznej także możliwości obliczeniowe.



Telefon, który widnieje w Geekbench oparty jest na układzie Snapdragon 845 i został wyposażony w 6 GB pamięci RAM. Wariant podczas sprawdzania jednego rdzenia uzyskał wynik na poziomie 2422 punktów, podczas kiedy ocena wydajności całego procesora zakończyła się rezultatem 8351 punktów. To oznacza, że sprzęt ten jest o około 30% wydajniejszy od jednostki korzystającej z procesora Snapdragon 835 - Samsunga Galaxy S8/S8+. To bardzo dobry wynik, a przecież wersja z Exynosem 9810 powinna być jeszcze wydajniejsza.



Flagowiec koreańskiego producenta nie będzie najlepszy na rynku, ponieważ w benchmarku już nad nim znajduje się iPhone 8, 8 Plus oraz X od Apple. Oparte są one na układzie A11 Bionic, który pozwala na uzyskanie wyników na poziomie 4200 dla jednego rdzenia i 10000 punktów dla wielu rdzeni.



Możliwe jednak, że finalna wersja Galaxy S9+ będzie mocniejsza od modeli testowych. Debiut nowych Samsungów ma mieć miejsce w trakcie styczniowych MWC. Cena powinna wynosić minimum 3000 złotych.