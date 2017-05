Samsung Galaxy J7 (2017) - specyfikacja smartfonu

Zbliża się premiera smartfona Samsung Galaxy J7 (2017), który ma być wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Exynos 7 o taktowaniu 1,5 GHz oraz 3 GB pamięci operacyjnej RAM.



Wiemy, że układ, który zastosuje tutaj Samsung będzie wspierany przez grafikę Mali-T830. Obraz ma być prezentowany na wyświetlaczu Super AMOLED o przekątnej 5,5 cala i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Użytkownik będzie miał do dyspozycji 16 GB miejsca na pliki (11 GB będzie dostępnych). Prawdopodobnie nie zabraknie także slotu na kartę microSD. Z tyłu umieszczony ma być aparat cyfrowy 13 MPix z podwójną diodą doświetlającą LED. Nad ekranem znajdziemy kamerkę do wideorozmów o rozdzielczości także 13 MPix.



Cena Samsung Galaxy J7 (2017) powinna wynieść nie mniej niż 1300 złotych. To właśnie stawka, jaką trzeba było zapłacić za Galaxy J7 w dniu polskiej premiery rok temu. Data oficjalnej prezentacji nowego telefonu nie jest jeszcze określona.