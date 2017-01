Samsung Galaxy C5 Pro i C7 Pro - nowe rendery

Samsung już niebawem powinien zaprezentować swoje dwa nowe smartfony z serii Galaxy. Dzisiaj do sieci trafiły pierwsze rendery tych urządzeń, które ukazują ich dokładny wygląd. Wydaje się, że premiera Samsung Galaxy C5 Pro i C7 Pro to już kwestia tygodni, a może dni.



Wygląd wersji C7 Pro nie zaskoczył nas niczym specjalnym. Urządzenie to jest bardzo podobne do sprzedawanego już C9 Pro. Jedyną różnicą jest inne rozmieszczenie sensorów oraz inny rozmiar samej słuchawki. C5 Pro powinien zapewnić nam ekran 5,2 lub 5,5 cala o rozdzielczości Full HD, procesor Qualcomm Snapdragon 626, 4 GB pamięci operacyjnej, dwa aparaty 16 MPix (z przodu i z tyłu) i baterię 3000 mAh. Wersja C7 Pro będzie wyposażona w ekran 5,7 cala o rozdzielczości 1080p i baterię 3300 mAh. Reszta podzespołów pozostaje bez zmian. Oba urządzenia mają pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 6.0.1 Marshmallow.



C5 Pro jest wyceniony na kwotę 329 euro, a C7 Pro będzie kosztował 383 euro. Oba smartfony pojawią się na początku w Chinach, a dopiero później w innych krajach.