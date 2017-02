Różne warianty i ceny Huawei P10

Prosto z Chin trafiła do nas karta produktowa smartfona Huawei P10 i wersji Plus. Znajdziemy na niej informacje na temat specyfikacji telefonów i ich cen. Trudno jednak stwierdzić czy to faktyczne i sprawdzone informacje.



Jeżeli założymy, że tak, to Huawei P10 będzie sprzedawany w trzech wariantach. Pierwszy z 4 GB pamięci RAM i 32 GB miejsca na pliki w cenie 508 dolarów. Druga opcja to 4 GB pamięci RAM i 64 GB miejsca na dane w cenie 595 dolarów. Najdroższa opcja będzie kosztowała 682 dolary i w tej cenie otrzymamy 6 GB RAMu i 128 GB pamięci na pliki.



Wersja P10 Plus ma być w dwóch wariantach. Pierwszy posiada 4 GB RAMu i 64 GB na dane w cenie 726 USD, a drugi będzie posiadał 6 GB pamięci RAM I 128 GB, a jego cena to 828 USD. Przypomnijmy, że oba smartfony otrzymają 5,5-calowy panel QHD (2560x1440 pikseli), procesor Kirin 965 oraz podwójny aparat cyfrowy z tyłu o rozdzielczości 12 MPix z optyką od firmy Leica. Z przodu mamy kamerkę 8 MPix. Różnicą pomiędzy modelem standardowym i wersją Plus będzie ekran z zakrzywionymi ramkami.



Oficjalna prezentacja ma mieć miejsce 26 lutego w Barcelonie.