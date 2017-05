Najnowsze urządzenie marki NETGEAR, router R6120 AC1200, to nie tylko większa prędkość łączności WiFi w standardzie AC, lecz także płynne przesyłanie filmów HD oraz granie w trybie online w całym domu.

Dwupasmowy router WiFi NETGEAR R6120 AC1200 zapewnia trzykrotnie większą prędkość łączności WiFi w standardzie AC niż w przypadku starszych standardów (prędkość sieci aż do 300+867 Mb/s). Dzięki standardowi nowej generacji 11ac z technologią DualBand, urządzenie gwarantuje redukcję sygnału rozchodzącego się w innych kierunkach, a co za tym idzie zmniejsza liczbę zakłóceń i pozwala na zwiększoną wydajność oraz zasięg sieci bezprzewodowej w całym domu. R6120 AC1200 jest zgodny z urządzeniami WiFi nowej generacji, a także wstecznie kompatybilny z urządzeniami w starszym standardzie 802.11a/b/g/n.

Urządzenie pracuje równocześnie w dwóch pasmach — 2,4 GHz dla starszych urządzeń i 5 GHz, które jest mniej podatne na zakłócenia strumieniowego przesyłania multimediów. Pozwala to nie tylko na zmniejszenie samych zakłóceń, lecz także na lepszą komunikację pomiędzy większą liczbą urządzeń WiFi.

Router posiada dwie zewnętrzne anteny, 5 portów Fast Ethernet (w tym jeden port WAN oraz 4 porty LAN), a także port USB 2.0. Co ważne, zaawansowane funkcje R6120 AC1200 obejmują dostęp do pamięci masowej ReadySHARE USB, która zapewnia bezprzewodowy dostęp do dysku twardego USB i jego dalsze udostępnianie.

R6120 AC1200 posiada także zaawansowany panel konfiguracyjny, który jest dostępny zarówno z poziomu aplikacji (dostępna wersja dla Windows, Android i iOS), jak i przeglądarki internetowej. Dodatkowo, za pomocą menedżera sieci domowej NETGEAR genie® urządzenie można w niezwykle łatwy sposób zainstalować oraz wykorzystać do zarządzania siecią domową (z możliwością zdalnego dostępu).

Router R6120 AC1200 to także płynne, strumieniowe przesyłanie filmów HD oraz granie w trybie online w całym domu za pośrednictwem bezpiecznego i niezawodnego połączenia z Internetem.

Cena urządzenia to 199 złotych netto.