Router Wi-Fi ZTE T5400 – wyjątkowy design i transmisja danych do 5,4 Gb/s

Niezależnie od tego, gdzie korzystamy z Internetu – w domu czy w biurze – zawsze oczekujemy jak najszybszego połączenia. Nic tak przecież nie irytuje i nie przeszkadza w pracy, jak przerywany wolny Internet! Aby zadbać o komfort pracy i rozrywki online, firma ZTE prezentuje nowy router Wi-Fi ZTE T5400, którego główną cechą jest bardzo wysoka prędkość transmisji bezprzewodowej.

Szybkość, niskie opóźnienia i stabilne połączenie

Router ZTE T5400 to urządzenie, które podnosi poprzeczkę dla sieci bezprzewodowych Wi-Fi w domu i biurze. Jest on wyposażony w dwurdzeniowy 64 bitowy procesor główny firmy Qualcomm oraz 12 wątkowy procesor sieciowy. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa moc obliczeniową tego urządzenia, co zapewnia niesamowitą wydajność i stabilność połączenia.

Podwójny WAN i technologia zLink Boost dual-channel podwoi prędkość połączenia sieciowego poprzez scalenie prędkości z dwóch modemów. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na jeszcze lepsze wykorzystanie dostępnego Internetu nawet od dwóch operatorów jednocześnie.

Maksymalna prędkość sieci Wi-Fi wzrosła aż do 5400 Mbps! Router T5400 pracuje w oparciu o MIMO 4x4, modulacje 4KQAM i dwukrotnie większą niż w poprzedniej generacji szerokość pasma 160 MHz. Efekt? To jak zwiększenie szerokości autostrady – sieć działa wielokrotnie szybciej i bardziej stabilnie.

Doskonała łączność w całym domu lub biurze

Router ZTE T5400 wyposażono w 6 anten o dużym zysku, co w połączeniu z funkcją automatycznej optymalizacji kanałów umożliwia osiąganie maksymalnych przepustowości i zwiększa propagacje sygnału przez ściany. Dzięki temu sygnał Wi-Fi jednego routera bez problemu pokryje większy obszar mieszkania lub niedużego biura. Wysoka wydajność ZTE T5400 to płynne, stabilne i bardzo szybkie połączenie bezprzewodowe dla wszystkich urządzeń.

T5400 obsługuje też technologię Easy Mesh, co pozwala na łatwe rozszerzanie sieci Wifi i praktycznie dowolne zwiększanie zasięgu sieci. Nawet użytkownicy w dużych domach czy biurach mogą osiągnąć pełne pokrycie w ramach tej samej sieci Wifi bez żadnych przerw i przełączeń.

Router jest bardzo łatwy w instalacji i konfiguracji, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko rozpocząć korzystanie z szybkiego łącza internetowego. Dzięki funkcji NFC urządzenie umożliwia błyskawiczne sparowanie z Wi-Fi bez wpisywania hasła dla wszystkich smartfonów z systemem Android wyposażonych w NFC. Z routera ZTE T5400 może korzystać do 256 użytkowników! Do dyspozycji pozostają również klasyczne porty LAN dla połączenia przewodowego w standardzie 10/100/1000Mbps. Połączenie z Wi-Fi jeszcze nigdy nie było tak proste i szybkie.

Prostota i minimalizm

Istotną cechą routera ZTE T5400 jest niewątpliwie jego prosty, minimalistyczny design. Jego wymiary to 204 x 165 x 47 mm. Router ten prezentuje się bardzo nowocześnie i kompaktowo, co sprawia, że doskonale komponuje się z wnętrzem każdego domu lub biura.

ZTE T5400 to router, który przynosi rewolucję w dziedzinie łączności Wi-Fi 6, oferując wydajność, szybkość i niezawodność na niespotykanym dotychczas poziomie. To idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie szybki i stabilny dostęp do Internetu bez kompromisów.

Model ZTE T5400 został wyceniony na 449 złotych.