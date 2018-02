RockPro64 - nowy komputer na płytce PCB

Ogłoszono wprowadzenie na rynek nowego modelu miniaturowego komputera RockPro64, który ma zadebiutować 15 marca. Jego cena powinna wynosić od 59 do 65 dolarów. Na jego pokładzie znajdzie się procesor Rockchip RK3399 (sześć rdzeni - dwa Cortex-A72 i cztery Cortex-A53 oraz GPU ARM Mali-T864).



Nowy RockPro64 będzie trochę większy niż seria Raspberry Pi, jednak nadal bardzo mały i zapewni spory zestaw interfejsów. Będą mogli z niego korzystać programiści, jak i zwykli użytkownicy. Ma on wspierać platformę Android i Linux. Wymiary komputera to 13,2 x 7,9 x 1,8 cm. W wersji podstawowej mamy tutaj 2 GB pamięci RAM, slot microSD, wsparcie eMMC, kontroler Ethernet 1 Gb/s, porty USB 3.0 typu A i C, dwa porty USB 2.0, slot PCI Express x4, 40-pinowe złącze GPIO, SDIO oraz wyjście HDMI 2.0.



Ma pojawić się także wersja z 4 GB pamięci RAM, która będzie kosztowała 79 dolarów oraz RockPro64-AI za 99 dolarów.