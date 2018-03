ROCCAT: słuchawki Khan AIMO z podświetleniem RGB

ROCCAT, wiodący producent peryferii komputerowych, prezentuje Khan AIMO, pierwsze słuchawki z inteligentnym podświetleniem RGB. Powstały one w oparciu o doceniony przez graczy i audiofilów model Khan Pro, który aż do dziś był jedynym gamingowym headsetem z certyfikatem Hi-Res Audio.

Zintegrowana karta dźwiękowa

Za sprawą wbudowanej karty dźwiękowej, która przewyższa możliwościami większość rozwiązań stosowanych w układach zintegrowanych na płytach głównych, Khan AIMO gwarantują najlepszą jakość dźwięku. W połączeniu z 50mm przetwornikami, słuchawki zapewniają krystalicznie czysty dźwięk aż do 24 bitów przy 96KHz, niezależnie od konfiguracji komputera. Najnowocześniejsze sterowniki umożliwiają symulację dźwięku przestrzennego 7.1, umieszczając gracza w samym środku wydarzeń obserwowanych na ekranie. Wirtualny surround można wyłączyć i nadal cieszyć się najwyższej jakości dźwiękiem Stereo. Uzupełnieniem zestawu Khan AIMO jest precyzyjny mikrofon. Dzięki technologii „Reall Voice” umożliwia on najbliższą naturalnej jakość rejestrowania głosu.

Wygoda i wytrzymałość

Khan AIMO stworzono do wieloletniej pracy. Dzięki wykorzystaniu materiałów wysokiej jakości, w tym stali nierdzewnej, zestaw cechuje się wysoką wytrzymałością. Zachowuje przy tym niewielką wagę – 275 gram, co czyni z Khan AIMO jedne z najlżejszych, dostępnych na rynku gamingowych słuchawek USB. Pianka z pamięcią kształtu na nausznikach, w połączeniu z wygodnym obiciem pałąka, gwarantuje wygodę użytkowania nawet podczas wielogodzinnych maratonów grania.

Inteligentne podświetlenie

Słuchawki Khan AIMO są w pełni kompatybilne ze środowiskiem Swarm, który umożliwia zaprogramowanie stylowych efektów oświetlenia RGB. Technologia AIMO, zapamiętująca zachowania gracza w trakcie rozgrywki, zadba o to, by podświetlenie dopasowało się do każdego stylu gry, zmieniając się w sposób płynny i organiczny, a przede wszystkim dostosowany do osobistych upodobań.