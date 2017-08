ROCCAT na Gamescom 2017 – premiery gier oraz nowego sprzętu gamingowego

Gamescom, największe targi gier i sprzętu komputerowego w Europie, to okres premier wielu nowych produktów. Impreza organizowana w Kolonii od 2009 roku to także najważniejsze tegoroczne wydarzenie dla firmy ROCCAT, wiodącego, niemieckiego producenta peryferii komputerowych oraz ROCCAT Game Studios, debiutującego producenta gier wideo. 22–26 sierpnia w halach targów Koelnmesse ROCCAT zaprezentuje swoje najnowsze projekty sprzętowe i deweloperskie, w tym grywalną wersję gry Sick City.

ROCCAT Game Studios

Sick City, nowoczesna interpretacja gry taktycznej prowadzonej w czasie rzeczywistym, została zapowiedziana wraz z ogłoszeniem oficjalnego rozpoczęcia działalności ROCCAT Games Studios. Podczas Gamescom debiutancka gra studia ROCCAT zostanie po raz pierwszy zaprezentowana w pełni grywalnej wersji. Sick City będzie dostępne na stoisku producenta w wersji alfa dla wszystkich uczestników targów: zwiedzających, partnerów i mediów. Kolejnym etapem rozwoju projektu będzie ekskluzywne wydarzenie otwierające internetowe zmagania w Sick City. Trwające ok. 6 tygodni zamknięte testy skierowane do mediów rozpoczną się we wrześniu i najprawdopodobniej potrwają do 15 października.

Oficjalna zapowiedz gry Sick City: https://www.youtube.com/watch?v=g1a3dACD_c0

ROCCAT

Gamescom 2017 to szczególny okres dla marki ROCCAT. Podczas tegorocznych targów w Kolonii niemiecki producent świętować będzie swoje 10. urodziny. W związku z nadchodzącym jubileuszem planowana jest premiera dwóch nowych produktów gamingowych ROCCAT. Dodatkowo, przedstawiona zostanie innowacyjna i nowoczesna technologia stworzona z myślą o zaawansowanych graczach, która na nowo wyznaczy standardy w branży peryferii komputerowych. Od 10 lat niemiecki producent wprowadza pionierskie rozwiązania, które znacząco wpływają na komfort rozgrywki tysięcy użytkowników na całym globie. Premiera nowego projektu tworzonego przez inżynierów ROCCAT ma na celu hucznie rozpocząć kolejną dekadę w historii firmy, wyznaczając kurs marki na kolejne lata.

Gamescom 2017

Wszystkie produkty i tytuły ROCCAT będą dostępne dla zwiedzających w hali nr 8, na stoisku nr C.032. Dla pozostałych uczestników targów przygotowano specjalne pokazy w Centrum Biznesowym w hali nr 2.1, na stoisku nr E15.