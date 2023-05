Red Bull oraz AGON by AOC kontynuują partnerstwo

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – oraz Red Bull przedłużają trwającą od roku 2019 współpracę. W zeszłym roku jej wynikiem było 519 wydarzeń e-sportowych w 23 krajach.

580 monitorów i 100 000 kibiców

W 2022 roku na zawody organizowane wspólnie z Red Bull dostarczono w sumie 580 monitorów AGON by AOC. Przyciągnęły one ponad 100 000 widzów, a streamy wygenerowały 14,7 miliona wyświetleń, przekładając się na 432 miliony minut obejrzanego materiału. Spośród 519 wydarzeń największą popularnością cieszyły się:

• Red Bull Campus Clutch – turniej Valorant dla studentów z całego świata. Jego ostatnia edycja miała miejsce na 300 uczelniach w 50 krajach. Finały odbyły się na brazylijskim stadionie Pacaembu w São Paulo. Główną nagrodę 20 000 Euro wygrał w nich Team Northwood z USA po pojedynku z kanadyjską drużyną 07.

• Red Bull Flick – turniej 2 vs 2 w CS:GO. W jego ramach najlepsze drużyny z 13 krajów rywalizowały w Kopenhadze o 20 000 Euro. W finale roku 2022 zwyciężyli Alec ‘Puteli’ Koivanen i Juho ‘8Juho8’ Kankaanpää z fińskiego teamu KUUsamo.gg.

• Red Bull Solo Q – zawody 1 vs 1 w League of Legends, które odbywają się w 18 krajach. Wyłonienie zwycięzcy poprzedniego sezonu miało miejsce w Nowym Jorku na Manhattanie. Okazał się nim Ahilleas ‘SneakyLemon’ Natsis. Tegoroczne rozgrywki już się toczą i zostaną zwieńczone 13 maja finałami w Londynie.

Nadchodzące turnieje

Na wszystkie zawody rozgrywane w ramach partnerstwa obu marek są dostarczane monitory AOC GAMING, AGON i AGON PRO. Linia AGON PRO jest najwyżej pozycjonowana i powstaje we współpracy z profesjonalnymi zawodnikami e-sportowymi, np. z organizacji G2 Esports. To wyświetlacze kierowane do najbardziej wymagających graczy. Cechuje je odświeżanie obrazu sięgające 360 Hz, niski input lag i czas reakcji pikseli na poziomie 0,5 ms.

– Kontynuacja partnerstwa z Red Bull Esports, które trwa od 2019 roku, bardzo nas cieszy. Wspólne wysiłki by rozwijać współzawodnictwo e-sportowe dostarczyły niezapomnianych wrażeń uczestnikom zawodów oraz widzom. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać te wydarzenia najnowszymi technologiami zastosowanymi w monitorach AGON by AOC – mówi Anna Stefańczyk, dyrektor ds. globalnego marketingu AOC.

Niektóre z nadchodzących zawodów:

• Red Bull Flick 2023 Finland x AGON by AOC– 22 kwietnia 2023 (sobota)

• Red Bull Solo Q Denmark x AGON by AOC – 29 kwietnia 2023 (sobota)

• Red Bull Solo Q Argentina x AGON by AOC – 6 maja 2023 (sobota)

Ponadto Red Bull i AGON by AOC kontynuują wsparcie dla turnieju bijatyk Red Bull Kumite.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych informacji na temat wydarzeń e-sportowych Red Bull i AGON by AOC.