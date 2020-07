Recenzja gry Doom: Eternal - naprawdę warto zagrać

Jednych użytkowników komputerów rozpalają dostępne w kasynie VulkanVegas automaty, innych zaś gry komputerowe. Z pewnością takim większym sukcesem w ostatnim czasie była wydana w marcu 2020 roku gra Doom: Eternal. Postaramy się zatem zrecenzować ten tytuł dla naszych czytelników.

Długa historia Dooma

10 grudnia 1993 roku to dla wielu fanów gier komputerowych bardzo ważna data. Właśnie wtedy na platformie MS-DOS pojawiła się gra Doom od studia id Software. Ta pierwszoosobowa strzelanka okazała się ogromnym sukcesem i dziś znajduje się w gronie absolutnej klasyki gier komputerowych. Głównym bohaterem gry był pewien kosmiczny żołnierz, który znajduje się na Marsie. Czerwona Planeta zostaje nieoczekiwanie opanowana przez demony z piekła. Musimy zatem ocalić świat poprzez eliminację wszystkich wrogów. Gra była o tyle rewolucyjna, iż wprowadzono w niej możliwość ruchu w trzecim wymiarze. Już rok później ukazał się Doom II a w 1996 roku Final Doom. Z kolei w 2004 roku zaprezentowana została gra Doom 3.

W 2016 roku nastąpił powrót do tej marki, gdyż wtedy id Software przy współpracy z Bethesda Softworks wypuściło kolejną grę osadzoną w świecie Dooma. Premiera nowego Dooma miała miejsce 13 maja 2016 roku. Po raz kolejny wcielamy się w niej doom marine, czyli samotnego członka elitarnych oddziałów, który znajduje się na Marsie. W bazie wojskowo-badawczej korporacji UAC bowiem uruchomiono portal czasoprzestrzenny, przez który przedostały się hordy demonów i potworów. Zaś przy użyciu ogromnego arsenału broni będziemy w stanie niszczyć przeciwników. Gra spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony graczy i recenzentów. Fanom nie spodobał się jednak tryb multiplayer.

Nadchodzi Doom: Eternal

Po sporym sukcesie gry z 2016 roku nadszedł czas na Eternala. Premiera tej nowej gry miała miejsce 20 marca 2020 roku na PC, PS4, XONE oraz Switcha. Fabularnie osadzeni jesteśmy niedługo po wydarzeniach z gry z 2016 roku. Nasz bohater uratował Marsa przed inwazją demonów, jednak samemu nie uchronił się przed niewolą Znajduje się on teraz w Fortecy Zagłady, czyli na stacji orbitalnej. Po raz kolejny do znanego nam świata przybywają demony i tylko od naszych umiejętności zależy los całego Układu Słonecznego. Nie będziemy bowiem skupiać się tylko na Marsie, lecz także zyskamy okazję do podróży po innych planetach. Gra dzięki temu została wprowadzona na wyższy poziom, albowiem oferuje nam o wiele szerszą warstwę fabularną.

Naszym punktem wypadowym będzie wspomniana Forteca Zagłady, gdzie możemy zdobywać i wymieniać swoje wyposażenie. Twórcy postarali się nawet o zaprezentowanie pokoju głównego bohatera, w którym można znaleźć wiele smaczków związanych z poprzednimi grami czy światem popkultury.

Sama rozgrywka jest bardzo zbliżona do tej, którą znamy z poprzednich serii Dooma. Naszym zadaniem jest przemierzanie kolejnych lokacji, w których to za pomocą odpowiednich technik walki i broni będziemy eliminować przeciwników. Do wyboru mamy podobny pakiet broni z kilkoma ciekawymi modyfikacjami. Nasza gra staje się urozmaicona także z tego względu, że odpowiedni wrogowie mają swoje słabe punkty. Skorzystanie zatem z granatu, Krwawego Ciosu czy też karabinu sprawia, że dany demon traci swoje atuty i łatwiej jest go dobić innym ekwipunkiem. Twórcy postawili na wyższy poziom trudności, przez co gra nie jest po prostu wciskaniem odpowiednich klawiszy. Musimy zastanowić się nad ruchem, ciosami oraz unikami, które dodano do mechaniki rozgrywki. Amunicja nie leży w każdym kącie, przez co powinniśmy ją odpowiednio racjonować. Poziom trudności jest na tak wysokim szczeblu, że ustawienie sobie pośredniego trybu jest niczym najtrudniejsza opcja rozgrywki w innych FPS-ach. Wielu graczy i miłośników poprzednich części ucieszy fakt, że powracają niektóre legendarne demony, którym towarzyszą także i nowi przeciwnicy o niezwykle dużej sile rażenia i możliwościach obrony. Nie chcemy jednak zdradzać, o kogo dokładnie chodzi.

Kolejną nowością stał się nazwijmy go tryb platformowy. Niczym w starych grach pokroju Mario, Crasha będziemy od czasu do czasu skakać między platformami, obiektami. Musimy wykorzystywać zatem odpowiednie elementy typu barierki, wystające kable, elementy platform. Z pewnością niejeden gracz będzie musiał utrzymywać nerwy na wodzy, kiedy po raz kolejny nie uda mu się przeskoczyć na kolejną platformę, a upadek spowoduje utratę pancerza i HP.

Przejdźmy teraz do kwestii technicznych. Według nas pod względem graficznym Doom: Eternal prezentuje się zjawiskowo. Gra posiada bardzo ładną warstwę graficzną, większy dynamizm, ciekawe animacje. Nam osobiście ogromną frajdę sprawiały animacje towarzyszące zabijanym demonom, gdzie często wręcz trzymaliśmy ich wyrwane głowy w dłoni. Uwagę zwraca także design poziomów, które często różnią się między sobą oświetleniem, budową, dostępnymi elementami. Inną kwestią jest tutaj soundtrack, który nadal jest jednym z najlepszych elementów Dooma. Świetnie komponuje się z rozgrywką, nadając grze jeszcze większego dynamizmu.

Doom: Eternal to jeden z najlepszych FPS-ów

Nie boimy się tego powiedzieć, ale według nas Doom: Eternal to jeden z najlepszych FPS-ów wydanych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Gra ma pewne swoje wady, jednak jest w stanie tak mocno wciągnąć, że wręcz odpływamy w świecie przepełnionym krwią, przemocą i piekielnymi demonami. Twórcy postawili na dobrą długość rozgrywki, przez co nie kończymy Dooma już po kilku godzinach grania. Świetny jest tu system strzelania i uników połączony z przeciwnikami, których musimy poznać i nauczyć się ich słabych punktów. Warto zatem sprawdzić, co tam słychać u naszego pogromcy demonów!