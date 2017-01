Razer postanowił poszerzyć swoją ofertę o nową wersję popularnej mechanicznej klawiatury BlackWidow Chroma. Warto przypomnieć, że oryginalny model zadebiutował na rynku już w 2010 roku, a w 2014 roku doczekaliśmy się wariantu z przełącznikami Razer Green i Razer Orange. Nowy model o nazwie BlackWidow Chroma V2 dodaje kolejną opcję w postaci przełączników Razer Yellow.

Żółte przełączniki Razera to propozycja dla osób, które chcą posiadać „mechanika” zapewniającego ten charakterystyczny feeling, ale przeszkadza im generowany przez nie hałas. Razer Yellow mają być dużo cichsze od pozostałych przełączników, a przy okazji charakteryzują się krótszym skokiem powalającym jeszcze szybciej je wciskać (przygotowane je z myślą o grach MOBA i FPS). Poza tym, są one równie wytrzymałe co inne przełączniki (80 mln kliknięć), a ich siła aktywacji to 45 gramów (taka sama jak w pomarańczowych).

Odświeżona klawiatura doczekała się też nowej magnetycznej podpórki na nadgarstek, a nie zabrakło też technologii indywidualnie podświetlanych klawiszy Razer Chroma czy mechanizmu key rollover do 10 klawiszy i przycisków makro.

Razer BlackWidow Chroma V2 wyceniona została na 169,99 USD, czyli tak samo jak poprzednia wersja tej klawiatury.