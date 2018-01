Rapoo X8100 – Bezprzewodowa klawiatura multimedialna i oburęczna mysz optyczna

Nikt z nas nie lubi plątaniny kabli na swoim biurku, zarówno tym domowym jak i w biurze. Dla wszystkich, którzy lubią korzystać z zewnętrznej klawiatury i myszki, Rapoo przygotował zestaw X8100, który komunikuje się z komputerem bezprzewodowo w standardzie 2,4 GHz - wystarczy podłączyć nano odbiornik USB. Zestaw wykonany jest z dobrej jakości materiałów, a design jest elegancki i prosty.

Zestaw Rapoo X8100 składa się z pełnowymiarowej klawiatury o niskim skoku klawiszy, wyposażonej w dodatkowe nóżki, które gwarantują wygodną pracę. Ponadto, na klawiaturze znajdziemy 6 klawiszy multimedialnych, ułatwiających szybki dostęp do strony głównej, poczty, odtwarzacza multimedialnego czy regulacji głośności. Nadruki na klawiszach zostały wykonane laserowo, co sprawia, że są one odporne na ścieranie. Żywotność klawiatury została dodatkowo zwiększona dzięki zastosowaniu nowej uszczelnionej membrany antyoksydacyjnej. Zapobiega ona utlenianiu obwodów wewnętrznych, które odpowiedzialne są za pracę poszczególnych klawiszy.

Kolejnym elementem zestawu jest mysz wyposażona w 3 przyciski, kółko przewijania 2D i sensor optyczny 1000 DPI, zapewniający precyzję działania i umożliwiający płynna pracę na różnych powierzchniach. Mysz została skonstruowana w taki sposób, aby można ją było bez trudu obsługiwać zarówno prawą jak i lewą ręką, a jej kształt zapobiega zmęczeniu dłoni nawet po wielogodzinnej pracy z komputerem.

Dzięki zasięgowi do 10m w zakresie 360° mamy możliwość wygodnego umiejscowienia peryferiów i komputera, zapewniając tym samym komfort i swobodę pracy. Korzystając z produktów Rapoo nie trzeba martwić się o baterię. Zastosowana technologia oszczędzania energii Rapoo i wyłączanie zasilania, kiedy akcesoria są w stanie bezczynności sprawiają, że można korzystać z nich nawet do 12 miesięcy bez konieczności wymiany baterii.

Zestaw Rapoo X8100 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej, objęty jest 24-miesięczną gwarancją.