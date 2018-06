Rapoo wprowadza autorską technologię Multi-mode Wireless

Rapoo to wiodący producent bezprzewodowych urządzeń peryferyjnych, który od lat z sukcesem zdobywa rynek w Europie. W ofercie firmy znajdziemy szeroki wybór produktów dla użytkowników biznesowych i domowych, charakteryzujących się nieszablonowym i nowoczesnym designem. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że produkty Rapoo stale się rozwijają. W 2011 roku firma Rapoo jako pierwsza wprowadziła urządzenia z energooszczędnym pasmem 5 GHz. Rok 2018 przyniósł kolejne innowacje, a wśród nich technologię „Multi-mode Wireless”, która pozwala na nawiązanie połączenia bezprzewodowego na wiele sposobów – transmisja 2,4 GHz, Bluetooth 3.0 lub Bluetooth 4.0 (Smart).

Rapoo nieustannie inwestuje w rozwój swoich produktów, dysponując jedną z największych na świecie i nowocześnie wyposażonych fabryk specjalizujących się w produkcji urządzeń peryferyjnych. Proces produkcji jest w większości zautomatyzowany, co pozwala nie tylko wyznaczać standardy techniczne i jakościowe; umożliwia również wytwarzanie produktów w wyjątkowo zrównoważony i przyjazny dla środowiska sposób. Za sukcesem produktów Rapoo stoi także najwyższej klasy wewnętrzny zespół projektantów i dział R&D, dzięki czemu oferta firmy jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb użytkowników. W odpowiedzi na standard Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0), który nie jest kompatybilny wstecznie, ograniczając przy tym możliwość korzystania z urządzeń wykorzystujących poprzednie wersje Bluetooth, powstała technologia „Multi-mode Wireless”, do której firma Rapoo ma wyłączne prawa.

Dla czego warto używać urządzeń Rapoo z technologią Multi-mode Wireless?

Łączność za pomocą Bluetooth 3.0 lub Bluetooth 4.0 (Smart) oraz częstotliwość 2,4 GHz

Połączenie ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth, nowymi i starymi (dzięki integracji z Bluetooth 3.0 i 4.0)

Wystarczy raz sparować urządzenia (Instant Connect) a mysz lub klawiatura w zależności od modelu mogą być powiązane jednocześnie z 3 lub 4 urządzeniami

Łatwe i szybkie przełączanie między powiązanymi urządzeniami za pomocą jednego kliknięcia.

W sprzedaży jest już dostępna mysz Rapoo, która obsługuję technologię Multi-mode Wireless. Model MT550 można kupić w sieci sklepów Komputronik.