Rapoo V210 – mysz dla gracza w rozsądnej cenie

Na komfort i jakość gry wpływają nie tylko umiejętności gracza, ale i sprzęt, którym dysponuje. Jakość łącza, moc PC i podzespoły – wszystko to ma znaczenie. Jednak niezwykle ważnym elementem wyposażenia każdego gracza jest myszka.

Rapoo stale rozwija swoją ofertę produktów gamingowych, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Producent prezentuje mysz dla graczy Rapoo V210 z sensorem optycznym 3000 DPI, programowalnymi przyciskami i wbudowaną pamięcią oraz podświetleniem LED.

Gra dostosowana do indywidualnych preferencji

Mysz V210 posiada sensor optyczny VPRO nowej generacji z czułością regulowaną w zakresie od 500 DPI, dla uzyskania maksymalnej precyzji, do 3000 DPI, co zapewnia szybkość manewrowania. Sensor przetwarza obraz z szybkością 6400 FPS, jego prędkość śledzenia to 60 cali/s, a przyspieszenie osiąga wartość 20G, natomiast szybkość odpytywania USB to 1000Hz, takie parametry zapewniają dokładność w każdym momencie gry.

Całości dopełnia wbudowana pamięć, która pozwala na zapisanie preferowanych ustawień myszy (makra, DPI i tryb podświetlenia) w trybie gry. Dzięki temu można z nich korzystać na dowolnym komputerze bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Do dyspozycji gracza pozostaje również 5 programowalnych przycisków oraz podświetlenie LED, które umożliwiają dostosowanie myszy do indywidualnych preferencji i ulubionych gier. Dedykowane oprogramowanie umożliwia użytkownikowi przypisanie określonych funkcji do wybranych przycisków oraz ustawienie makr zgodnie z potrzebami.

Komfort i wygoda

Obudowa Rapoo V210 została wyprofilowana zgodnie z potrzebami osób zarówno prawo jak i lewo ręcznych. Ergonomiczny kształt gryzonia przekłada się na mniejsze zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnych sesji przy komputerze. Na spodzie znajdują się cztery ślizgacze pozwalające na płynny ruch, a boki urządzenia pokryte są teksturowaną gumą, która poprawia pewność chwytu. Mysz posiada przewód w oplocie o długości 1,8m oraz pozłacane złącze USB, co zapewnia wysoką trwałość.

Mysz Rapoo V210 dostępna jest w sprzedaży i objęta jest 24-miesięczną gwarancją.