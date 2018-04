Rapoo 7100P – bezprzewodowa mysz 5G

Dla wielu z nas mysz komputerowa jest podstawowym akcesorium, bez względu na to czy korzystamy z komputera stacjonarnego czy notebooka. Dzięki niej w programach i aplikacjach możemy się poruszać sprawniej i efektywniej. W ofercie Rapoo znajdziemy ergonomiczną mysz bezprzewodową 5G - model 7100P, która wyposażona jest w 6 przycisków, kółko 4D oraz czujnik optyczny o rozdzielczości 1000 DPI.

Gryzoń komunikuje się z komputerem dzięki odpornemu na zakłócenia standardowi 5 GHz - wystarczy podłączyć nano odbiornik USB, który na czas transportu można umieścić w specjalnym schowku. Zastosowanie częstotliwości 5 GHz poprawia stabilność pracy, zwiększa przepustowość i ogranicza zakłócenia, które generują inne urządzenia w naszym otoczeniu. Zasięg myszy sięga do 10m w zakresie 360° i pozwala na wygodną pracę. Komfort użytkowania zwiększa zastosowana technologia oszczędzania energii Rapoo, sprawia ona, że można korzystać z gryzonia nawet do 18 miesięcy bez konieczności wymiany baterii. Jeśli zaczną one tracić swoją moc, o konieczności wymiany przypomni nam specjalna dioda.

Mysz wyposażona jest w sensor optyczny o rozdzielczości 1000 DPI z możliwością przełączania pomiędzy 500 DPI, dla zwiększenia precyzji, a 1000 DPI, dla większej prędkości - wszystko za pomocą jednego przycisku znajdującego się na grzbiecie gryzonia. Rapoo 7100P dzięki czujnikowi Invisible Optical nie emituje światła, co poprawia wydajność myszy na różnych powierzchniach, a korzystanie z niej w ciemnych pomieszczeniach nie powoduje efektu oślepienia. Gryzoń posiada 6 przycisków oraz gumowane kółko przewijania 4D, które umożliwia wygodne scrollowanie w pionie, a kołysząc nim w lewo i prawo, można przeciągnąć pasek przewijania w poziomie.

Obudowa wykonana jest z dobrej jakości materiałów, a boki pokryte są gumą, która poprawia pewność chwytu. Na spodzie znajdują się trzy ślizgacze poprawiające płynność ruchu. Mysz ma wymiary 105 mm x 67 mm x 41 mm, a jej konstrukcja przystosowana jest do wygodnej obsługi prawą ręką.

Dzięki dodatkowemu oprogramowaniu, dostępnemu do pobrania na stronie Rapoo można dokonać prostej edycji funkcji przycisków oraz stworzyć makra.

Mysz Rapoo 7100P dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, szarej i czerwonej, i objęta jest 24-miesięczną gwarancją.