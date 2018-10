Rajdowe i e-sportowe emocje w strefie Thrustmaster i OPTIMUS na PGA 2018

Targi Poznań Game Arena 2018 odbędą się już w najbliższy weekend! W związku z tym Thrustmaster, producent sprzętu i akcesoriów do gier na PC i konsole, oraz OPTIMUS, polski producent wysokiej klasy komputerów, postanowili uchylić rąbka tajemnicy i ujawnić atrakcje czekające na graczy na ich wspólnym stoisku. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w turniejach popularnych gier, m.in. Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends czy Rocket League, spotkać się z profesjonalnymi e-sportowcami i wygrać fantastyczne nagrody.

Profesjonalne drużyny

Organizatorzy przewidzieli dla miłośników gier i e-sportu liczne rozrywki. Przybyli gracze przetestują sprzęty wyścigowe od Thrustmastera – kierownice, kontrolery, joysticki, stojaki pod kierownice, a także w pełni wyposażone fotele i stanowiska do gier symulacyjnych. Fani rozgrywek CS:GO spotkają się z zawodnikami topowych polskich drużyn – Codewise Unicorns i AGO Esports, którzy chętnie odpowiedzą na zadawane pytania. Dodatkowo, w czasie PGA 2018 popularne „Jastrzębie” będą promować najnowsze gamingowe komputery – OPTIMUS E-Sport MB360T-CR4 by AGO Esports wyposażone m.in. w procesor Intel® Core i5 8400, kartę graficzną GeForce GTX1060 i 16 GB pamięci RAM DDR4. Ich konfiguracja została ustalona z zespołem AGO, aby umożliwić rozgrywkę bez jakichkolwiek opóźnień i spełnić oczekiwania profesjonalnych e-sportowców.

Kwalifikacje do East Games United 2018

Stoisko przygotowane jest na najbardziej ambitnych i głodnych sukcesów graczy. Drużyny CS:GO zaprezentują swoje możliwości i zmierzą się w turnieju kwalifikacyjnym Road to EGU by Good Game Brewery. Najlepsza drużyna zdobędzie zaproszenie na East Games United 2018 z pulą nagród 15 000 zł. Eliminacje odbędą się pod patronatem Good Game Brewery, jednego z głównych sponsorów białostockiego eventu. Zapisy potrwają do soboty, 13 października do godziny 12.00, a więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/events/152440942370844/

Atrakcje dla każdego

Dla innych przybyłych graczy zorganizowane zostanę liczne mini-turnieje w formacie 1-na-1 w CS:GO, LoL-a i Rocket League. Na stoisku nie zabraknie atrakcyjnych nagród, konkursów oraz promocji, dzięki którym będzie można nabyć swój wymarzony sprzęt od OPTIMUS i Thrustmaster w jeszcze lepszej cenie. W strefie Free2Play poza najpopularniejszymi grami odwiedzający będą mogli przetestować peryferia marki Lioncast: myszki, klawiatury mechaniczne, słuchawki gamingowe. Stoisko to nie będzie jedynym miejscem, na którym odwiedzający targi spotkają komputery OPTIMUS. Zostaną one także udostępnione dla zwiedzających do przetestowania w strefach Allegro i Bloody.