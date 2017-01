Raijintek Metis Plus - nowa obudowa

Firma Raijintek planuje rozpocząć sprzedaż nowego modelu obudowy komputerowej o nazwie Metis Plus. Urządzenie to będzie przeznaczone dla posiadaczy płyt głównych w rozmiarze mini ITX. Przypomnijmy, że podstawowy model Metis debiutował w 2014 roku.



Obudowa wykonana jest ze szczotkowanego aluminium i diamentowo ciętymi krawędziami. W wersji Plus dodano na górze wentylator 120 mm, dodatkowe miejsce na nośnik SSD na dole i przeprojektowano zatokę na dysk 3,5 cala, gdzie można zamiennie wykorzystać dwa dyski 2,5 cala o grubości 7 mm. Poza tym Metis Plus ma wymiary 190 x 277 x 254 mm i waży 2,12 kg. W środku płytę główną montujemy do góry nogami. Zmieścimy także kartę graficzną do 170 mm, chłodzenie o wysokości do 160 mm i zasilacz ATX. W środku zmieścimy cztery nośniki danych w formacie 2,5 cala i jeden w rozmiarze 3,5 cala lub 2x 2,5 cala + 3,5 cala.



W komplecie mamy kolejny wentylator 120 mm z przodu z podświetleniem LED. Na górze są dwa porty USB 3.0 i dwa gniazda Audio HD. Do wyboru klient otrzyma aż siedem wersji kolorystycznych.