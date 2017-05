Raijintek Leto - nowy cooler CPU

Firma Raijintek zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego modelu schładzacza CPU o nazwie Leto. Urządzenie to będzie prezentowało się bardzo ciekawie pod względem wizualnym i powinno zapewnić świetną wydajność. Mamy tutaj także wentylatory z podświetleniem LED.



Leto od Raijinteka zbudowany został z dużego, aluminiowego bloku, który składa się z finów ułożonych na trzech ośmiomilimetrowych rurkach termoprzewodzących. Wymiary urządzenia to 122 x 76 x 157 mm, a jego waga wynosi 570 g. Za generowanie strumienia powietrza odpowiada wentylator o średnicy 120 mm, który posiada diody świecące i w zależności od wybranej konfiguracji mają one kolor biały, czerowny lub niebieski. Jego prędkość obrotowa wynosi 800-1800 RPM, a przepływ maksymalny to 67 CFM. Generowany hałas jest na poziomie 29 dB. Podłączamy go do komputera za pomocą wtyczki 4-pin PWM. Mamy także miejsce na podpięcie drugiego wentylatora z przeciwległej strony. Raijintek Leto pasuje do podstawek: Intel: LGA 775/115x/1366/201x oraz AMD: AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1.



Raijintek Leto trafi do sklepów w przeciągu najbliższych dni, jednak jego cena nadal nie została podana.