Raijintek Juno X - nowy cooler CPU

Firma Raijintek zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego modelu coolera CPU o nazwie Juno X. Jest to model niskoprofilowy, który sprawdzi się jako alternatywa dla schładzaczy otrzymywanych w zestawie. Model ten dostępny jest w czterech wersjach, które różnią się kolorem wentylatora i podświetleniem.



Raijintek Juno X posiada aluminiową podstawkę i aluminiowe żeberka. Jego wymiary to 110 x 110 x 50 mm, a waga wynosi 130 gramów bez wentylatora. Może on obsłużyć procesory o TDP wynoszącym do 70 W. Wentylator ma średnicę 92 mm, a jego prędkość obrotowa to od 1200 do 2500 RPM. Maksymalny przepływ powietrza wynosi 52 CFM przy szumie na poziomie 26 dB. Do wyboru mamy wersję bez podświetlenia lub z diodami Red, Green, BLue. Wentylator podłączamy do płyty głównej za pomocą wtyczki 4-pin PWM.



Raijintek Juno X jest zgodny z podstawkami Intel: LGA775/115x i AMD: AM4/AM3(+)/AM2(+)/754/939/940. Jego cena wyniesie 10 euro.