Radiant i słuchawki Thunder 7.1 od Tracera

Tracer GAMEZONE, polski producent peryferii komputerowych, wprowadził do sprzedaży dwa nowe produkty dla graczy – klawiaturę mechaniczną Radiant i słuchawki Thunder 7.1. Najnowsza kolekcja Tracer GAMEZONE została stworzona z myślą o użytkownikach szukających sprawdzonych rozwiązań do wymagających rozgrywek internetowych. Szybki czas reakcji klawiatury, doskonałe pozycjonowanie dźwięku w słuchawkach oraz przystępna cena to najważniejsze cechy sprzętów marki GAMEZONE.

Tracer GAMEZONE Radiant

Radiant jest pełnowymiarową klawiaturą, wyposażoną w mechaniczne przełączniki Outemu Brown. Zapewniają one: pewny klik, szybki czas reakcji na komendy wydawane przez gracza w trakcie rozgrywki oraz trwałość użytkowania. Klawiatura Tracer GAMEZONE posiada wielokolorowe podświetlenie LED RGB z sześciostopniową regulacją jasności oraz 6 trybami oświetlenia do wyboru.

Tracer GAMEZONE Radiant oferuje inteligentny system anti-ghosting z gwarancją rejestracji do kilkunastu klawiszy jednocześnie. Klawiaturę wyposażono w kombinację przycisków do sterowania multimediami oraz opcję zablokowania ustawienia Windows. Radiant łączy się z komputerem przez USB za pomocą kabla w oplocie o długości 1,8m. Ze względu na kompaktową i elegancką obudowę, wykonaną z wysokiej jakości materiałów, może być z powodzeniem wykorzystywany do pracy biurowej.

Tracer GAMEZONE Thunder 7.1

Słuchawki Tracer GAMEZONE Thunder 7.1 zostały stworzone z myślą graczach, którzy oczekują od sprzętu audio dźwięku przestrzennego. Technologia 7.1 oraz system Virtual Surround zapewniają niesamowitą jakość brzmienia i idealnie pozycjonują odgłosy w grze. Dedykowane oprogramowanie umożliwia dostosowanie ustawień słuchawek do indywidualnych preferencji. Użytkownik skoordynuje zarówno natężenie basów, jak i poziom czułości dźwięku w każdej z 7 wirtualnych stref imitujących rozłożenie głośników.

Tracer GAMEZONE Thunder 7.1 charakteryzuje się: minimalistycznym designem, podświetlanym logotypem umieszczonym na nausznikach, wysuwanym mikrofonem oraz wygodnym pałąkiem ze stalowym wzmocnieniem. Słuchawki marki GAMEZONE zostały wykonane z najwyższej jakości podzespołów. Zestaw utrzymany w kolorach czarnym i czerwonym przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym graczom. Produkt wyposażono w solidny kabel o długości 2,4m i zakończony wtyczką USB.

Nowe słuchawki Tracer GAMEZONE oferują przetworniki o średnicy 50 mm, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz oraz impedancję na poziomie 32 ohmów, co gwarantuje wierne odwzorowanie pełnego zakresu tonów. Umieszczony na nauszniku kontroler głośności pomoże szybko i wygodnie uregulować podstawowe parametry dźwięku, a wbudowane w słuchawkę wibrację spotęgują efekty eksplozji i wzmocnią odbiór basu w trakcie słuchania muzyki.