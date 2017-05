Radeon RX Vega w teście 3DMark Time Spy

Do bazy wyników 3DMark Time Spy trafił wpis, który dotyczy karty "Radeon RX Vega". Sprzęt ten był zdolny uzyskać wynik na poziomie 5950 punktów oraz 5721 punktów w rankingu grafik.



O tym, że jest to rzeczywiście Radeon RX Vega jesteśmy praktycznie pewni, bowiem potwierdza to identyfikator sprzętu 687F:C1. Ten pojawił się już w grudniu 2016 roku w bazie wyników Ashes of the Singularity. Teraz w bazie 3DMarka karta jest nierozpoznanym produktem AMD z 8 GB pamięci RAM o częstotliwości 700 Mhz. Przypomnijmy, że w modelach Radeon RX Fury pamięć HBM działa z zegarem 500 MHz. Vega ma otrzymać HBM2, więc zegar 700 MHz jest bardzo prawdopodobny.



Testy zrobiono z wykorzystaniem sterowników AMD w wersji 22.19.384.20. Wynik 5721 punktów jest dosyć przeciętny, bowiem odpowiada GTXowi 1070. GPU w Radonie RX Vega działa z zegarem 1,2 GHz. Możliwe też, żę AMD planuje nie jeden, a kilka model RX Vega, które będą zdolne rywalizować z kartami nawet GTX 1080 Ti czy Titan Xp.