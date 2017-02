Radeon RX 490 - pierwsza karta z Vega 10

Do sieci trafiła informacja na temat specyfikacji technicznej jednej z kart graficznych z procesorem GPU Vega 10, która będzie nosiła nazwę Radeon RX 490. Najnowszy akcelerator trafił do wpisu o teksturach do gry Fallout 4 w wersji na PC.



Z tej informacji dowiedzieliśmy się nie tylko o rekomendowanej specyfikacji technicznej komputera dla wyżej wymienionej gry, ale także, że Radeon RX 490 będzie posiadał 8 GB pamięci podręcznej HBM2.0 (umieszczona w dwóch stosach). Pamięci te firmie AMD będzie dostarczać SK Hynix. W pierwszym kwartale tego roku będą to pamięci o symbolu H5VR32ESM4H-H1K i pojemności 32 Gb (4GB, po 1.60 Gb na pin), co pozwoli uzyskać przepustowość 205 GB/s. Radeon RX 490 ma być wyposażony w dwa stosy pamięci HBM 2.0, przez co można założyć, że przepustowość pamięci tej karty wyniesie minimum 410 GB/s.



Wymagania sprzętowe dla HD Texture Pack wyglądają bardzo obiecująco: Windows 7/8/10 (64-bit), Intel Core i7-5820K lub lepszy, GTX 1080 8GB/AMD Radeon RX 490 8GB oraz 8GB+ RAMu.