Quick Charge 4+ od Qualcomm

Firma Qualcomm zapowiedziała, że pracuje nad nową wersją technologii Quick Charge, która pozwoli na kolejne skrócenie czasu ładowania naszych urządzeń mobilnych.



Przypomnijmy, że procesor Snapdragon 835 wprowadził Quick Charge 4, która oferuje o 20% szybsze ładowanie i o 30% większą efektywność w stosunku do poprzednika. To pozwala naładować telefon w czasie 15 min do 50%. Teraz technologia ta doczekała się usprawnionej wersji Quick Charge 4+. Ta ma obniżyć temperaturę w trakcie ładowania o 3 stopnie Celsjusza i przyspieszy sam proces o kolejne 15%. Dodatkowo będzie o 30% bardziej efektywne w stosunku do Quick Charge 4.



Jednym ze smartfonów, które będą z tego korzystały jest Nubia Z17 od ZTE. Mówi się sporo także o poprawie działania funkcji Dual Charge i zastosowaniem technologii Intelligent Thermal Balancing.