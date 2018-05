QNAP zachęca: wymień swojego NAS-a na nowy model QNAP z rabatem 15%

QNAP przygotował nową promocję dla użytkowników serwerów NAS, którzy chcieliby „przesiąść” się ze starego NAS-a na któryś z nowych modeli firmy. Aby z niej skorzystać, wystarczy podać numer seryjny swoje aktualnego modelu (przy czym niekoniecznie musi to być produkt QNAP)... a następnie za nowy model zapłacić 15% taniej. Oczywiście, po skorzystaniu z promocji nie trzeba oddawać starego NAS-a!

„Kategoria urządzeń NAS ewoluuje w niesamowitym tempie – w najnowszych modelach pojawiają się dziesiątki zaawansowanych funkcji, aplikacji i narzędzi, które w znaczący sposób zwiększają zakres zastosowań serwerów NAS. W przypadku urządzeń QNAP NAS mowa tu choćby o zaawansowanych narzędziach z dziedziny wirtualizacji, backupie migawkowym, rozwiązaniach z dzieciny monitoringu wizyjnego czy zaawansowanych funkcjach multimedialnych. Chcemy, by użytkownicy mogli łatwiej po nie sięgnąć – stąd właśnie pomysł na nową promocję, w ramach której użytkownicy starszych urządzeń NAS mogą skorzystać z rabatu 15% na nowego NAS-a QNAP. Co ważne, naszą ofertę kierujemy nie tylko do użytkowników urządzeń marki QNAP” – wyjaśnia Grzegorz Bielawski, country manager QNAP Polska.

Zasada działania promocji jest prosta – wystarczy wypełnić formularz promocyjny, podając w nim podstawowe informacje o posiadanym urządzeniu oraz wskazując, który z objętych promocją modeli QNAP NAS chcemy kupić. Istotne jest, że może to być wyłącznie urządzenie ze wskazanej przez producenta listy, które na dodatek musi tyle samo (lub więcej ) zatok na napędy 3,5”, jak aktualny model użytkownika. Oznacza to, że np. 4-zatokowy model NAS można wymienić na inny 4-zatokowy model NAS lub na 6-zatokowy model NAS, - ale nie na model 2-zatokowy).

Po wypełnieniu formularza i pozytywnym zweryfikowaniu przez QNAP podanych w nim danych, użytkownik otrzyma kupon rabatowy pozwalający mu na uzyskanie zniżki u wskazanych sprzedawców urządzeń QNAP NAS.