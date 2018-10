QNAP uzupełnia swoją ofertę 3-zatokowych NAS-ów

Po wprowadzeniu na rynek modeli TS-328 (wyposażonego w CPU Realtek) oraz TS-332X (CPU firmy AnnapurnaLabs), QNAP® Systems, Inc. uzupełnia dziś swoje portfolio 3-zatokowych NAS-ów RAID 5 – prezentując zaawansowanego domowego NAS-a TS-351. Nowe urządzenie wyposażone jest w procesor Intel® Celeron® J1800 oraz bogaty zestaw funkcji, wśród których warto wymienić m.in. streaming multimediów, szybkie udostępnianie danych, wyjście HDMI oraz auto-tiering (zapewniający maksymalnie efektywne wykorzystanie przestrzeni dyskowej).

Wysoko wydajny model TS-351 wykorzystuje dwurdzeniowy procesor Intel® Celeron® J1800 2.41 GHz (w trybie burst do 2.58 GHz), 2 lub 4 GB pamięci DDR3L RAM (z opcją rozbudowy do 8 GB), dyski SATA 3Gb/s oraz 6Gb/s i obsługuje szyfrowanie AES 256-bit (zarówno całych wolumenów, jak i udostępnianych folderów). Minimalistyczne wzornictwo, a także efektywnie działający system chłodzenia sprawiają, że TS-351 doskonale sprawdzi się w każdym mieszkaniu. Dzięki temu, że do montażu dysków 3,5” nie są potrzebne żadne narzędzia, konfiguracja i obsługa nowości są niezwykle proste.

“Wielofunkcyjny QNAP TS-351 obsługuje streaming multimediów oraz transkodowanie ich w czasie rzeczywistym – dzięki wydajnemu, dwurdzeniowemu procesorowi i możliwości rozbudowania pamięci operacyjnej, urządzenie z łatwością realizuje zadania, które stawiają przed nim użytkownicy domowi. Co istotne, istnieje również możliwość instalowania w nowym modelu modułów M.2 NVMe SSD, co pozwala na zoptymalizowanie wykorzystania przestrzeni dyskowej i zwiększenie wydajności” – wyjaśnia Dan Lin, Product Manager QNAP.

QNAP TS-351 wyposażony jest w dwa złącza M.2 obsługujące moduły M.2 PCIe NVMe SSD w formacie 2280 (moduły M.2 SSD sprzedawane są oddzielnie) - pozwalają one na znaczące zwiększenie wydajności urządzenia, szczególnie w przypadku bardziej wymagających pod tym względem aplikacji. W połączniu z możliwościami najnowszej wersji systemu QTS 4.3.5 daje to użytkownikom możliwość korzystania z definiowanego software’owo over-provisioningu (w zakresie od 1% do 60%), co pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności SSD oraz zwiększenie niezawodności i trwałości nośników tego typu. Autorska technologia QNAP Qtier umożliwia wygodne korzystanie z auto tieringu, czyli optymalnego rozmieszczenia danych na nośnikach różnego typu (M.2 SSD, SSD 2,5” oraz HDD 3,5”) – tak, by korzystać z maksymalnej wydajności i pojemności.

TS-351 to także znakomite centrum multimedialne, które można wykorzystać do zarządzania ogromnymi bibliotekami filmów, zdjęć i muzyki. Dzięki sprzętowemu dekodowaniu H.264, transkodowaniu multimediów w czasie rzeczywistym oraz złączu Full HD 1080p HDMI użytkownicy mogą się cieszyć idealnie płynnym odtwarzaniem wszelkich multimediów. Wsparcie dla Plex® Media Server oraz różnych protokołów strumieniowej transmisji sprawia, że użytkownicy mogą bezproblemowo korzystać ze streamingu multimediów do komputerów, telewizorów, urządzeń mobilnych, urządzeń AppleTV oraz Google Chromecast™, a także wszelkiego sprzętu kompatybilnego ze standardem DLNA®.

Dzięki bogatemu zestawowi funkcji inteligentnego systemu operacyjnego QTS, model TS-351 doskonale sprawdzi się jako klasyczny wielofunkcyjny serwer NAS do przechowywania, backupu, udostępniania, zarządzania i synchronizacji danych. QTS wyposażony jest m.in. w narzędzia do tworzenia migawek na poziomie bloków (co pozwala na skuteczne zabezpieczenie się przed skutkami ataku oprogramowania ransomware), możliwość hostowania wielu maszyn wirtualnych i aplikacji kontenerowych, a dzięki aplikacji QVR Pro NAS może zostać wykorzystany jako profesjonalny system monitoringu wizyjnego (8 darmowych kanałów kamer IP z możliwością rozbudowy do 128 kanałów – po dokupieniu opcjonalnych licencji).

Specyfikacja

TS-351-4G: 4 GB DDR3L RAM, z możliwością rozbudowy do 8 GB

TS-351-2G: 2 GB DDR3L RAM, z możliwością rozbudowy do 8 GB

3-zatokowy model tower, dyski 3x 3.5”/2.5” SATA HDD/SSD (HDD 1-2 obsługują SATA 3Gb/s, HDD3 obsługuje SATA 6Gb/s) oraz obsługą hot-swap; dwurdzeniowy procesor Intel® Celeron® J1800 2.41 GHz (burst – do 2.58 GHz); dwukanałowa pamięć SODIMM DDR3L RAM; 2x złącze M.2 2280 PCIe (Gen2 x1, 5Gb/s) NVMe SSD; 1 x wyjście 1080p HDMI v1.4a; 1x port Gigabit RJ45 LAN; 1x port USB 3.0 port, 2x port USB 2.0; 1x wyjście 3.5mm line-out audio jack; 1x wbudowany głośnik.