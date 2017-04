QNAP TVS-1282T3 Thunderbolt 3

QNAP® Systems, Inc. zaprezentował dziś nowy serwer NAS Thunderbolt 3 – model TVS-1282T3, wyposażony m.in. w wielordzeniowy procesor Intel 14nm 7. generacji, cztery porty Thunderbolt 3, wyjście HDMI i zapewniający szybszy niż w poprzednich wersjach transfer danych. Funkcjonalny i pojemny model TVS-1282T3 doskonale sprawdzi się we współpracy z wyposażonym w port Thunderbolt 3 komputerem MacBook Pro, ale jest także wstecznie kompatybilny z urządzeniami z Thunderbolt 2 (dzięki zastosowaniu konwertera Thunderbolt 3 (USB-C) do Thunderbolt 2). Wykorzystanie w nim wydajnego interfejsu Thunderbolt 3 pozwala m.in. na wygodniejsze edytowanie i udostępnianie materiałów wideo – co czyni TVS-1282T3 idealnym rozwiązaniem dla użytkowników wyposażonych w Thunderbolt 3 komputerów Mac lub Windows, edytujących, przechowujących i udostępniających filmy 4K.

„Jesteśmy niezmiernie podekscytowani faktem, iż jako pierwsi wprowadzamy do oferty NAS-a z Thunderbolt 3. Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń z Windows wyposażonych w Thunderbolt 3, a na dodatek najnowszy Final Cut Pro X 10.3 wyposażony został w obsługę protokołu SMB – wszystko to sprawia, że TVS-1282T3 jest idealnym rozwiązaniem do międzyplatformowego udostępniania plików i pracy grupowej użytkowników komputerów Windows i Mac” – komentuje David Tsao, Product Manager QNAP.

QNAP TVS-1282T3 wykorzystuje czterordzeniowe procesory Intel Core i5 oraz Core i7 7. generacji, zapewniające najwyższą wydajność urządzenia. Oprócz połączeń Thunderbolt 3 nowy NAS może również jednocześnie obsługiwać usługi Ethernet (poprzez wbudowaną kartę 10GbE LAN) – co czyni go unikalnym, potrójnym rozwiązaniem Thunderbolt/NAS/iSCSI. Porty Thunderbolt 3 są również kompatybilne z urządzeniami oraz kablami USB Type-C i obsługują standard 10 Gbps USB 3.1 Gen2 (dzięki czemu świetnie współpracują z nowymi, szybszymi urządzeniami USB – np. w zakresie kopiowania dużych plików).

Opracowana przez QNAP innowacyjna technologia Thunderbolt-to-Ethernet (T2E) umożliwia komputerom, które nie są wyposażone w port Ethernet, korzystanie z zasobów sieci 10GbE za pośrednictwem połączenia Thunderbolt z modelem TVS-1282T3. Pozwala to użytkownikom na korzystanie z bardziej elastycznych i atrakcyjnych kosztowych metod przesyłania danych.

QNAP TVS-1282T3 wyposażony został w najbardziej wydajne komponenty i oferuje najwyższą wydajność m.in. dzięki obsłudze dysków SATA 6Gbps M.2 SSD oraz 2.5” SSD oraz inteligentnemu systemowi chłodzenia. Urządzenie oferuje też system instalowania dysków nie wymagający korzystania z dodatkowych narzędzi.

Zastosowano w nowym modelu technologia Qtier pozwala na korzystanie z autotieringu (nieustannie optymalizującego proces przechowywania danych pomiędzy nośnikami różnego typu - M.2 SSD, SSD oraz SATA). Co więcej, różne nośniki można skonfigurować jako niezależne partycje dla różnych aplikacji (co gwarantuje, że każda aplikacja będzie miała do dyspozycji odpowiednio dużo zasobów do sprawnego funkcjonowania). Dzięki zastosowaniu wielu portów sieciowych, możliwe jest również skonfigurowanie aplikacji tak, by każda korzystała z dedykowanego jej interfejsu (co również jest gwarancją stabilnej pracy).

Model TVS-1282T3 wyposażony jest w inteligentny system operacyjny QTS 4.3, wyposażony we wszelkie narzędzia niezbędne do stworzenia niezawodnej prywatnej chmury, a także do backupu i przywracania danych, udostępniania plików, zdalnego dostępu i zarządzania. Wśród zaawansowanych aplikacji znalazły się m.in. QRM+ (scentralizowane narzędzie do zarządzania, wykrywania, mapowania i monitorowania urządzeń sieciowych – serwerów, komputerów, urządzeń thin client), Virtualization Station (aplikacja umożliwiająca hostowanie na NAS maszyn wirtualnych Windows, Linux, UNIX oraz Android), Container Station (pozwalająca na korzystanie z prawie nielimitowanej liczby aplikacji kontenerowych LXC oraz Docker, a także na tworzenie rozwiązań dla Internetu Rzeczy) oraz Qfiling i Qsirch (pozwalające na sprawne organizowanie i wyszukiwanie plików na NAS-ie).

QNAP TVS-1282T3 może przechowywać do 80 TB danych (przy zastosowaniu dysków 10 TB), zaś jego pojemność można dodatkowo zwiększyć, podłączając do urządzenia maksymalnie sześć obudów rozszerzających QNAP Thunderbolt (TX-800P oraz TX-500P). Pamięć można również rozszerzyć korzystając z technologii VJBOD (Virtual JBOD), która pozwala na wykorzystanie w tym celu nieużywanej przestrzeni dyskowej innych NAS-ów QNAP.

Specyfikacja

TVS-1282T3-i5-16G: czterordzeniowy procesor Intel Core i5-7500 3.4 GHz, 16GB pamięci DDR4 RAM (możliwość rozszerzenia do 64GB)

TVS-1282T3-i7-32G: czterordzeniowy procesor Intel Core i7-7700 3.6 GHz, 32GB pamięci DDR4 RAM (możliwość rozszerzenia do 64GB)

TVS-1282T3-i7-64G: czterordzeniowy procesor Intel Core i7-7700 3.6 GHz, 64GB pamięci DDR4 RAM

12-zatokowy tower NAS; 8 x port 3.5”/2.5” HDD oraz 4 x port 2.5” SSD, dyski SATA 6Gbps/3Gbps z obsługą hot-swap; 4 x port Thunderbolt 3; 2 x złącze SATA 6Gbps M.2 SSD (M.2 SSD opcjonalnie); 2 x port 10GBase-T LAN, 4 x port Gigabit LAN; 3 x wyjście HDMI; 5 x port USB 3.0; 1 x 3.5mm audio jack, 2 x wbudowany głośnik; inteligentny system chłodzenia przedziałowego

Dostępość:

Nowy TVS-1282T3 Thunderbolt 3 NAS jest już dostępny. Więcej informacji o produkcie oraz całej ofercie urządzeń QNAP NAS znaleźć można na stronie www.qnap.com/pl.