QNAP TS-831X – wszechstronny 8-dyskowy NAS w przystępnej cenie

QNAP® Systems, Inc. zaprezentował model TS-831X – nowy, atrakcyjny cenowo 8-zatokowy NAS. Urządzenie wyposażone zostało w czterordzeniowy procesor taktowany zegarem 1,7 GHz, gwarantujący znakomitą wydajność w codziennych zastosowaniach biznesowych. Oprócz standardowych modeli z 8 i 16 GB pamięci RAM w ofercie QNAP znalazł się również wariant wyposażony w 4 GB RAM (TS-831X-4G), będący budżetowym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących wszechstronnego NAS-a w korzystnej cenie.

“TS-831X wyróżnia się na tle konkurencji znakomitą specyfikacją – na liście komponentów i funkcji znalazły się m.in. wbudowane porty 10GbE oraz SSD caching, które czynią to urządzenie świetnym wyborem dla małych i średnich organizacji. Dostępny w ramach nowej serii TS-831X 4G jest optymalnym rozwiązaniem dla firm i instytucji, które chciałyby skorzystać z ogromnych możliwości oferowanych przez nowe urządzenia QNAP, ale dysponują ograniczonym budżetem” – skomentował Jason Hsu, Product Manager QNAP.

W nowym modelu TS-831X zastosowano czterordzeniowy procesor Amazon AnnapurnaLabs Alpine AL-314 1.7 GHz ARM Cortex-A15, a także 4/8/16 GB pamięci RAM (wersje z 4/8 GB można rozszerzyć do 16 GB), wspomagane sprzętowo szyfrowanie oraz funkcję SSD caching. Urządzenie ma również wbudowane dwa porty 10GbE SFP oraz złącze rozszerzeń PCIe, w którym można zainstalować dodatkowe adaptery 10GbE lub 1GbE.

Aplikacja Container Station pozwala użytkownikom na łatwe wdrażanie projektów Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT), zaś funkcja VJBOD umożliwia wykorzystanie nieużywanej przestrzeni dyskowej urządzenia do rozszerzenia pojemności innych NAS-ów QNAP. 8-zatokowy model TS-831X jest przystosowany do łatwej rozbudowy (np. wraz ze zwiększaniem się potrzeb organizacji) – po dołączeniu do niego dwóch 9-zatokowych obudów rozszerzających użytkownik może korzystać w sumie z 24 dysków. Wszystko to czyni nowe urządzenie QNAP idealnym rozwiązaniem dla użytkowników biznesowych szukających wszechstronnego rozwiązania do backupu i przywracania danych, tworzenia prywatnej chmury itp., chcących przygotować swoją infrastrukturę IT na wszelkie wyzwania technologiczne.

Specyfikacja:

TS-831X-4G: 4GB DDR3 RAM (4GB x1)

TS-831X-8G: 8GB DDR3 RAM (8GB x1)

TS-831X-16G: 16GB DDR3 RAM (8GB x2)

8-zatokowy NAS typu tower; czterordzeniowy procesor AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL-314 1.7 GHz, obsługa RAID 0/1/5/6/10, wspomagane sprzętowo szyfrowanie; dyski 2.5”/3.5” SATA 6Gbps HDD lub SSD (z obsługą standard hot-swap); 2 x port 10 Gigabit SFP+, 2 x port Gigabit RJ45; 1 x złącze PCIe 2.0 (x2); 3 x port USB 3.0

Dostępność

Nowy QNAP TS-831X NAS z procesorem 1.7 GHz jest już dostępny.