QNAP stawia na sztuczną inteligencję

Firma QNAP® zaprezentowała na targach CES 2018 (Sands Convention Center, 2. piętro, stanowisko 40955) całą gamę nowych produktów i innowacji łączących rozwiązania z dziedziny storage ze sztuczną inteligencją (SI). Wśród nowości pojawią się m.in. nowy zestaw narzędzi dla deweloperów SI, wspierany przez GPU NAS obsługujący uczenie maszynowe, kolejną generację jednopłytkowego mini serwera IoT (idealnego zarówno do wdrożeń Internetu Rzeczy na małą, jak i dużą skalę), a także inteligentny robot towarzyszący, mogący pełnić w domu funkcję zaawansowanego asystenta bazującego na sztucznej inteligencji.

QNAP NAS: stworzony do uczenia maszynowego SI dla usług opartych o modele AI

Według raportu firmy Gartner, 59% organizacji wciąż jest na etapie gromadzenia informacji, które pozwolą im na stworzenie własnych strategii wdrażania rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji – reszta badanych wykonała już pewne działania w kierunku testowania lub faktycznego stosowania takich technologii. QNAP szybko dostrzegł, jak ważny stał się ten trend, dlatego postanowił wyjść poza świat storage i opracować urządzenia QNAP zoptymalizowane pod kątem SI oraz przetwarzania grafiki – tak, by mogły efektywnie wykonywać zadania związane z przetwarzaniem zadań z tej dziedziny IT.

Na stoisku firmy QNAP będzie można zobaczyć w akcji wydajny model TS-1277 NAS, wyposażony w procesor AMD Ryzen™ 7 1700 oraz najwyższej klasy kartę graficzną, dzięki którym urządzenie dysponuje ogromną mocą obliczeniową, niezbędną do korzystania z wymagającego przetwarzania ogromnej ilości danych uczenia maszynowego. Firma przedstawi również “QuAI” – zestaw narzędzi dla developerów SI, który pozwala na szybkie tworzenie, ćwiczenie i optymalizowanie modeli działających na QNAP NAS. Pozwoli to zaprezentować potencjał urządzenia w zakresie uczenia maszynowego i możliwe zastosowania w specjalistycznych zastosowaniach, np. usługach bazujących na modelach (takich jak rozpoznawania grafiki). Biorąc pod uwagę, że aplikacje i usługi coraz częściej będą w jakimś stopniu korzystały z rozwiązań z dziedziny SI, QNAP zdecydował się połączyć najlepsze atuty swojego sprzętu oraz oprogramowania by zaoferować klientom dostępne w rozsądnej cenie rozwiązaniem storage o dużej pojemności przystosowane do potrzeb technologii SI. To pozwoli firmom efektywniej i bardziej inteligentnie wykorzystywać swoje zasoby, a także skuteczniej identyfikować potencjalne korzyści biznesowe.

“Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że QNAP jest jednym z pierwszych graczy na rynku SI i cieszymy się niezmiernie, mogąc zaprezentować nasze innowacyjne rozwiązanie NAS dla uczenia maszynowego. Sztuczna inteligencja opiera się na big data, technologii cloud computing oraz potężnych algorytmach – a rozwiązania QNAP są w stanie skutecznie integrować te elementy i pomagać w ten sposób organizacjom w eksplorowaniu zaawansowanych funkcji i potencjału biznesowego” – skomentował Meiji Chang, General Manager QNAP.

AfoBot: robot towarzyszący zaprojektowany dla domu

Nowy robot-asystent QNAP “AfoBot” wyposażony został w funkcję rozpoznawania i reagowania na mowę, rozpoznawanie twarzy oraz obsługę połączeń wideo i doskonale sprawdzi się jako narzędzie do codziennej komunikacji, opieki na osobami starszymi, czy rozrywki.

AfoBot jest niewielki i poręczny - ma 27,1 cm wysokości, waży 1,7 kg, 32 GB wbudowanej pamięci, a także moduły Wi-Fi i Bluetooth. Urządzenie można w pełni kontrolować głosowo (uruchamiać program i akcje); obsługuje połączenia wideo z jednym lub czterema rozmówcami, co czyni go świetnym rozwiązaniem dla rodzin chcących pozostać w kontakcie. AfoBot wyposażono również w funkcję budzika, stacji pogodowej, automatyczne rejestrowanie zdjęć oraz możliwość zdalnego sterowania głosem przez aplikację AfoTalk na pilocie. Użytkownik może też jednym poleceniem zainicjować odtwarzanie muzyki, wideo lub uruchomić radio.

„AfoBot został zaprojektowany z myślą o domach, jako przyjazne dla użytkownika rozwiązanie usuwające „technologiczną barierę”, jaką może stanowić klawiatura. Obsługuje mowę i oferuje bardzo realny system interakcji – dzięki temu może łatwo stać się częścią rodziny, ułatwić nam życie i pomóc na wiele sposobów” – wyjaśnił Aaron Lee, Vice President of Consumer Solution Business Division w QNAP.

QBoat Sunny: Arka dla urządzeń i aplikacji IoT

Zaprezentowany niedawno “QBoat Sunny” cieszy się ogromnym zainteresowaniem – goście CES 2018 będą mieli okazję zobaczyć system, w którym ten jednopłytkowy mini serwer IoT (o rozmiarach 12 x 12 cm) współpracuje z produktami Philips® Hue (inteligentne oświetlenie) czy Domotz® (zdalne zarządzanie i monitoring sieci). Wykorzystujący Container Station oraz QIoT Suite Lite QBoat Sunny pozwala użytkownikom wygodnie zarządzać o monitorować aplikacjami i urządzeniami IoT oraz przesyłanymi z nich danymi – pozwala to budować niezawodne i wydajne systemy Internetu Rzeczy.

QBoat Sunny oferuje niespotykaną wydajność i potencjał storage, zapewniane przez procesor AnnapurnaLabs AL-314, 2 GB pamięci RAM oraz dwa złącza M.2 SATA SSD. Dodatkowo mini serwer ma również trzy porty 1000BASE-T, dwa USB 3.1 Gen 1 Type A oraz złącze M.2 (umożliwiające zamontowanie modułu bezprzewodowego - długość 2230). QBoat Sunny może zostać podłączony do wielu różnych urządzeń, aplikacji i platform IoT, a także pracować jako niezależny serwer w małych wdrożeniach lub jednostka node/gateway w środowiskach fog computing (np. w dużych, publicznych wdrożeniach IoT). Wszystko to sprawie, że urządzenie doskonale nadaje się do wielu różnych zastosowań – oferując komplet funkcji z dziedziny IoT w przystępnej cenie.

Więcej informacji o nowych produktach NAS:

TS-328: pierwszy 3-zatokowy NAS QNAP, pozwalający na korzystanie z RAID 5 przy zastosowaniu mniejszej liczby dysków. Urządzenie wyposażone jest w czterordzeniowy procesor Realtek RTD1296 1.4 GHz, 2GB lub 4GB pamięci RAM, obsługę transkodowania i odtwarzania wideo 4K, wsparcie dla migawek, backup i synchronizację danych pomiędzy różnymi urządzeniami oraz zestaw aplikacji multimedialnych.

TS-x28A: budżetowy NAS z jedno lub dwiema zatokami, przeznaczony dla użytkowników domowych i wyposażony w czterordzeniowy procesor Realtek RTD1295 1.4 GHz i 1 GB RAM. Doskonale sprawdzi się jako rozwiązanie do przechowywania danych i multimediów, udostępniania i streamowania plików, ochrony danych i korzystania z backupu opartego na migawkach.

TS-x53Be: budżetowy NAS dostępny w wersji z 2 lub 4 zatokami, wyposażony w czterordzeniowy procesor Intel® Celeron® 1.5 GHz oraz 2GB lub 4GB pamięci RAM. Urządzenie ma dwa wyjścia 4K HDMI oraz złącze rozszerzeń PCIe, pozwalające użytkownikowi na łatwe zwiększanie jego możliwości o dodatkowe funkcje – np. SSD caching lub łączność 10GbE.

TVS-x73e: Wydajny NAS dostępny w wersjach z 4, 6 oraz 8 zatokami, wyposażony w czterordzeniowy układ APU AMD RX-421BD, do 64GB pamięci DDR4 RAM, dwa złącza M.2 SATA 6Gb/s SSD, dwa wyjścia 4K HDMI oraz wspomaganą sprzętowo akcelerację transkodowana wideo 4K. Dwa złącza PCIe pozwalają na elastyczne wykorzystywanie modułów 10GbE NIC, kart QM2 czy USB 3.1 10Gbps – dzięki czemu użytkownicy biznesowi mogą płynnie dopasowywać urządzenie do swoich potrzeb.

Na stoisku QNAP na CES 2018 dostępni będą przedstawiciele działów marketingu oraz business development firmy, gotowi do omówienia strategii produktowych i marketingowych z dystrybutorami i resellerami z całego świata. Akredytowani przedstawiciele mediów będą tam mieli możliwość umówienia się na indywidualną prezentację produktu oraz zamówienia egzemplarzy testowych. Informacje o terminie dostępności QuAI oraz innych zapowiedzianych produktów podana zostanie niezależnie.