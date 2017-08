QNAP prezentuje TS-x53BU

QNAP® Systems, Inc. oficjalnie wprowadził na rynek nową serię NAS-ów TS-x53BU, gwarantującą użytkownikom optymalną wydajność, a także elastyczność zapewnianą przez 4 porty Gigabit LAN oraz możliwość wyposażenia nowości w złącza M.2 SSD oraz 10 GbE.

Urządzenia z serii TS-x53BU dostępne są w obudowach 1U oraz 2U i są idealnymi rozwiązaniami dla małych i średnich firm oraz zespołów potrzebujących niezawodnego, bezpiecznego i wydajnego rozwiązania storage. Nowości dostępne są w 4-, 8- i 12-zatokowych wersjach, z redundantnym lub pojedynczym zasilaczem.

W nowych modelach zastosowano czterordzeniowe procesory Intel® Celeron® J3455 1.5GHz (w trybie burst do 2.3 GHz) wykonane w 14nm procesie technologicznym, do 8 GB dwukanałowej pamięci DDR3L RAM, SATA 6Gb/s oraz 4 porty Gigabit LAN – wszystko to pozwala na osiągnięcie prędkości odczytu danych do 415 MB/s, zaś zapisu 416 MB/s (przy aktywnym szyfrowaniu Intel® AES-NI 256-bit). Zdublowany zasilacz dodatkowo zapewnia najwyższą niezawodność, kluczową w przypadku krytycznych dla firmy aplikacji.

Modele z serii TS-x53BU wyposażone są w złącze PCIe, które pozwala na zamontowanie adaptera QNAP QM2 M.2 SSD/10GbE LAN – umożliwia to zwiększenie wydajności dzięki funkcji SSD oraz zapewnienie łączności 10GbE (dostępność 10GbE różni się w zależności od modelu). Sprawia to, że TS-x53BU w połączeniu z technologią auto-tieringu QNAP Qtier™ (które teraz wyposażona jest w funkcję “On Demand Allocation Priority”) pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i przestrzeni dyskowej NAS-a. Użytkownicy mogą też rozważyć zainstalowanie adapterów 10GbE/ Gigabit oraz USB 3.1 10Gbps – co pozwoli im idealnie dopasować nowe NAS-y do swoich potrzeb.

"TS-x53BU jest kompleksowym rozwiązaniem, pozwalającym na zabezpieczenie danych i zapewnienie wysokiej wydajności oraz łatwą rozbudowę. Złącze PCIe umożliwia użytkownikom dopasowanie urządzenia do swoich celów biznesowych, np. przez wyposażenie go w obsługę funkcji SSD caching lub łączności 10GbE” - komentuje Dan Lin, Product Manager QNAP.

Seria TS-x53BU jest rozwiązaniem o dużej pojemności, idealnym do wdrażania środowisk wirtualnych i hostowania maszyn wirtualnych - co pozwala firmom na ograniczenie wydatków na serwery. Dzięki aplikacji QNAP QRM+ użytkownicy mogą wygodnie zarządzać maszynami z Windows® / Linux® /kompatybilnymi z IPMI dostępnymi w sieci z poziomu jednej platformy. Zastosowanie w TS-x53BU dwóch systemów operacyjnych - QTS-Linux – pozwala z kolei na łatwe tworzenie i używanie pakietów IoT (Internet Rzeczy) dla Linuxa® oraz wyświetlanie ich na ekranie HDMI.

Najnowsza wersja systemu QTS 4.3 oferuje użytkownikom bogaty zbiór użytecznych aplikacji, dostępnych z poziomu wbudowanego Centrum Aplikacji: IFTTT Agent oraz Qfiling umożliwiają automatyzowanie pracy, Qsync oraz Hybrid Backup Sync ułatwiają udostępnianie i synchronizowanie plików pomiędzy różnymi urządzeniami, QmailAgent i Qcontactz służą do zarządzania kontami e-mail oraz kontaktami, Qsirch jest wydajną pełnotekstową wyszukiwarką plików na NAS, zaś QVR Pro integruje funkcje związane z obsługą systemu monitoringu wideo.

Specyfikacja nowych modeli

Redundantny zasilacz:

● TS-453BU-RP-4G: 4-zatokowy, 4GB DDR3L RAM

● TS-453BU-RP-8G: 4-zatokowy, 8GB DDR3L RAM

● TS-853BU-RP-4G: 8-zatokowy, 4GB DDR3L RAM

● TS-853BU-RP-8G: 8-zatokowy, 8GB DDR3L RAM

● TS-1253BU-RP-4G: 12-zatokowy, 4GB DDR3L RAM

● TS-1253BU-RP-8G: 12-zatokowy, 8GB DDR3L RAM

Pojedynczy zasilacz:

● TS-453BU-4G: 4-zatokowy, 4GB DDR3L RAM

● TS-453BU-8G: 4-zatokowy, 8GB DDR3L RAM

● TS-853BU-4G: 8-zatokowy, 4GB DDR3L RAM

● TS-853BU-8G: 8-zatokowy, 8GB DDR3L RAM

● TS-1253BU-4G: 12-zatokowy, 4GB DDR3L RAM

● TS-1253BU-8G: 12-zatokowy, 8GB DDR3L RAM

Format rack; czterordzeniowy procesor Intel® Celeron® J3455 1.5GHz (w trybie burst do 2.3GHz), 4GB/8GB dwukanałowej pamięci DDR3L SODIMM RAM (z możliwością rozszerzenia do 8GB); dyski 2.5”/3.5” SATA 6Gbps HDD/SSD z obsługą hot-swap; 4 x port Gigabit LAN; 1 x port HDMI v1.4b (do 4K UHD); 4 x port USB 3.0; 1 x złącze PCIe Gen.2 x2.

Dostępność

Nowa seria TS-x53BU jest już dostępna. Więcej informacji o nowościach oraz pełnej ofercie QNAP NAS znaleźć można na stronie www.qnap.com/pl.