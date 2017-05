QNAP prezentuje serię TS-x53B – NAS-y z czterordzeniowymi CPU

QNAP® Systems, Inc. rozszerzył ofertę o nową serię NAS-ów – TS-x53B. Urządzenia dostępne są w wersjach 2-, 4- i 6- zatokowych i wyposażone są w złącze PCIe, pozwalające na doposażanie ich w dodatkowe moduły i spełnianie w ten sposób rosnących wymagań użytkowników domowych oraz małych i średnich firm.

"QNAP TS-x53B jest pierwszym w swojej klasie NAS-em umożliwiającym rozszerzanie za pomocą adapterów PCIe – co pozwala użytkownikom na łatwe doposażanie go w dodatkowe funkcje, takie jak np. SSD caching czy łączność 10GbE. Model ten jest idealnym wyborem dla użytkowników, szukających urządzenia, które oferuje bogaty zestaw funkcji i pozwala na osiągnięcie wysokiej produktywności” – wyjaśnia Jason Hsu, Product Manager QNAP.

Nowości wyposażone są w wykonany w 14-nm procesie technologicznym procesor Intel Celeron J3455, taktowany zegarem 1,5 GHz (do 2,3 GHz w trybie burst), 4 lub 8 GB dwukanałowej pamięci DDR3L RAM (wariant 4 GB użytkownik może rozszerzyć samodzielnie do 8 GB), obsługę dysków SATA 6Gb/s oraz zintegrowane dwa porty Gigabit LAN. Dzięki temu urządzenia z serii TS-x53B umożliwiają odczyt/zapis danych z prędkością sięgającą 224 MB/s – i to również w przypadku korzystania z wspieranego sprzętowo szyfrowania AES-NI.

Złącze PCIe pozwala użytkownikom na wykorzystanie w nowych modelach zaprezentowanych niedawno adapterów QNAP QM2 M.2 SSD/10GbE LAN – umożliwia to zwiększenie wydajności urządzenia oraz doposażenie go w łączność 10GbE 10GBASE-T LAN. Dzięki wsparciu dla technologii SSD caching oraz autotieringu Qtier urządzenia gwarantują optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni storage. Oczywiście, użytkownicy mogą również skorzystać z innych modułów rozszerzających – adapterów 10GbE 10GBASE-T/ SFP+, a USB 3.1 10Gbps lub karty bezprzewodowej pozwalającej na korzystanie z aplikacji WirelessAP Station.

W urządzeniach zastosowano nowy rodzaj obudowy ze zsuwaną osłoną, a także OLED-owy panel z dwoma dotykowymi przyciskami oraz zatoki na dyski, które nie wymagają używania narzędzi podczas montażu HDD. Wszystko to pozwala na wygodne instalowanie napędów, a także monitorowanie pracy NAS-a i zarządzanie nim.

Dzięki portowi QuickAccess (USB Type-C), czytnikowi kart SD oraz przedniemu portowi USB 3.0, kopiowanie danych do NAS-a jest prostsze niż kiedykolwiek. Wbudowany głośnik umożliwia korzystanie z alertów audio oraz odtwarzanie dźwięku, choć możliwe jest również podłączenie zewnętrznych głośników (przez złącze 3.5mm audio jack). Dwa porty HDMI obsługują wideo o rozdzielczości do 4K 30Hz, zaś dołączony do zestawu pilot ułatwia odtwarzanie multimediów i sterowanie urządzeniem.

Nowość pracuje pod kontrolą systemu QTS 4.3 i oferuje użytkownikom bogaty zestaw przydatnych aplikacji, dostępnych w serwisie App Center. IFTTT Agent oraz Qfiling pozwalają użytkownikom QNAP TS-x53B na automatyzowanie codziennych czynności i zadań, co pozwala na zwiększenie produktywności i wydajności. Cinema28 pozwala z kolei na wygodne zarządzanie urządzeniami multimedialnymi z poziomu jednej z platform, zaś Qsync oraz Hybrid Backup Sync ułatwiają udostępnianie i synchronizowanie plików pomiędzy różnymi platformami. QmailAgent i Qcontactz są narzędziami do zarządzania kontami e-mail i kontaktami, Qsirch – pełnotekstową wyszukiwarką błyskawicznie lokalizującą pliki na NAS-ie, zaś Surveillance Station – profesjonalnym centrum monitoringu wizyjnego, oferującym 4 darmowe kanały dla kamer IP (istnieje możliwość wykupienia i korzystania z nawet 40 kanałów). QVR Pro (Beta) integruje funkcje związane z monitoringiem bezpośrednio do QTS, zapewniając użytkownikowi możliwość definiowania dedykowanej przestrzeni dyskowej, sterowanie kamerami, dostęp z różnych platform czy funkcję inteligentnego zarządzania danymi.

Zastosowanie podwójnego OS-u – QTS-Linux – pozwala użytkownikom na tworzenie lub uruchamianie aplikacji Internetu Rzeczy napisanych dla systemu Linux i wyświetlanie ich na zewnętrznym ekranie HDMI. Użytkownicy mogą też hostować wirtualne maszyny oraz aplikacje w kontenerach – dzięki aplikacjom Virtualization Station oraz Container Station. Przestrzeń dyskową QNAP TS-x53B można łatwo rozbudować – korzystając z obudów rozszerzających UX-800P (8-zatokowej) lub UX-500P (5-zatokowej) lub technologii QNAP VJBOD, pozwalającej na wykorzystanie nieużywanej przestrzeni dyskowej NAS-a QNAP do rozszerzenia pojemności innego urządzenia NAS tej samej firmy.

Kluczowe cechy nowych modeli

• TS-253B-4G/8G: 2-zatokowy model tower, 4G/8G DDR3L SODIMM RAM

• TS-453B-4G/8G: 4-zatokowy model tower, 4G/8G DDR3L SODIMM RAM

• TS-653B-4G/8G: 6-zatokowy model tower, 4G/8G DDR3L SODIMM RAM

Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J3455 1,5GHz (w trybie burst – do 2,3 GHz), dwukanałowa pamięć DDR3L SODIMM RAM (z możliwością rozszerzenia do 8GB); dyski 2.5”/3.5” SATA 6Gbps HDD/SSD z obsługą hot-swap; 2 x port Gigabit LAN; 2 x port HDMI v1.4b (do 4K UHD); 5 x port USB 3.0 Type-A; 1 x port USB-C QuickAccess; 1 x złącze PCIe Gen2x2; 1 x port SDXC; 1 x przycisk USB-copy; ekran OLED 0.96” z dotykowymi przyciskami, 1 x głośnik, 2 x 3.5mm microphone jack (z obsługą dynamicznych mikrofonów); 1 x wyjście 3.5mm Line Out audio jack.

Dostępność

Nowa seria TS-x53B jest już dostępna. Więcej informacji o nowościach oraz pozostałych produktach QNAP znaleźć można na stronie www.qnap.com/pl.