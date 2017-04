QNAP prezentuje QTS 4.3.3 – inteligentny, wydajny i zautomatyzowany system operacyjny NAS

QNAP® Systems, Inc. oficjalnie udostępnił QTS 4.3.3 – najnowsze wydanie swojego systemu operacyjnego dla urządzeń NAS, pozwalające użytkownikom na pełniejsze wykorzystanie ich możliwości, zarówno w pracy, jak i w domu. Najnowsza wersja OS-u została wyposażona w udoskonalony interfejs użytkownika oraz cały zestaw inteligentnych funkcji.

“Kluczową ideą twórców QTS 4.3.3 był koncept inteligentnego OS-u, dlatego w najnowszej wersji naszego systemu pojawił się bogaty zestaw funkcji, których zadaniem jest zwiększenie inteligencji oprogramowania oraz produktywności. Od momentu udostępnienia wersji QTS 4.3 beta nasz zespół programistów nieustannie pracował nad użytecznością i funkcjonalnością QTS – tak, by jak najlepiej dopasować go do potrzeb użytkowników” – wyjaśnia Dylan Lin, Product Manager QNAP.

Kluczowe nowe aplikacje i funkcje QTS 4.3.3:

• Wizualny, bardziej informacyjny Monitor Zasobów: Zmodernizowany Monitor Zasobów oferuje użytkownikom możliwość korzystania z przydatnych wykresów i dodatkowych narzędzi, pozwalających użytkownikom jeszcze wygodniej analizować i zarządzać wykorzystaniem zasobów oraz przestrzenią dyskową.

• Inteligentny Qtier 2.0: Wyposażony w inteligentny mechanizm optymalizowania, nowy Qtier potrafi „uczyć się” w jaki sposób użytkownik korzysta z zasobów NAS-a, analizować wydajność systemu oraz godziny szczególnie wysokiego obciążenie – i na podstawie tych danych wytypować najlepszy moment i optymalne prędkości przesyłu danych do auto tieringu.

• Zmaksymalizowana dostępność sieciowa dzięki Network & Virtual Switch: Funkcja Network & Virtual Switch umożliwia NAS-owi, maszynom wirtualnym oraz kontenerom na współdzielenie tego samego portu LAN. Obsługuje ona również konwerter T2E (Thunderbolt to Ethernet) oraz usługę virtual switch Thunderbolt NAT, która umożliwia urządzeniom Thunderbolt na dostęp do zasobów sieciowych via QNAP Thunderbolt NAS.

• Time Machine backup via SMB: QTS 4.3.3 bez problem obsługuje nowe funkcje macOS Sierra, w tym również wykorzystanie protokołu SMB do zróżnicowanych scenariuszy wykonywania backupu.

• Kompatybilność z exFAT: użytkownicy mogą wykupić licencję, umożliwiającą wprowadzenie pełnej kompatybilności z systemem exFAT. Pozwala to na bezpośrednią obsługę i edytowanie plików przechowywanych na nośnikach wykorzystujących exFAT, zapewniając tym samym idealne środowisko do pracy użytkownikom zajmującym się edycją multimediów.

• Qfiling automatyczne organizowanie plików: Qfiling pozwala na w pełni automatyczne organizowanie plików – wystarczy zdefiniować parametry ich kategoryzowania i ustawić terminarz, a pliki będą automatycznie organizowane i archiwizowane.

• File Station z obsługą zdalnych połączeń: Użytkownicy mogą wygodnie przeglądać i przesyłać pliki pomiędzy ich NAS-ami QNAP a publicznymi usługami chmurowymi, a także montować udostępnione foldery ze zdalnych NAS-ów do urządzeń lokalnych (z wykorzystaniem FTP oraz CIFS/SMB). QTS 4.3.3 obsługuje Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Box, Yandex Disk, Amazon Drive, Microsoft OneDrive for Business oraz HiDrive.

• Backup z napędów optycznych USB/SATA: Użytkownicy mogą podłączyć do NAS-a kompatybilny napęd optyczny USB/SATA i bezpośrednio przeglądać/kopiować dane z dysków do udostępnionego folderu NAS-a (via File Station).

• Dopracowane funkcje multimedialne: Wszystkie aplikacje multimedialne QNAP zostały zmodernizowane – udoskonalono m.in. interfejs użytkownika. Music Station wyposażono w nowy tryb Spotlight oraz obsługę inteligentnych playlist; Video Station umożliwia tagowanie scen, zmianę ścieżek audio oraz pobieranie dodatkowych danych z internetowych baz danych, takich jak np. TMDb. QTS 4.3.3 oferuje również międzystrefowe funkcje obsługi multimediów, zaś aplikacja Download Station wyposażona została w zintegrowaną wyszukiwarkę BT.

• Nowe aplikacje i narzędzia zwiększające produktywność: QmailAgent umożliwia centralne zarządzanie wieloma kontami e-mail i serwerami IMAP; Qcontactz ułatwia użytkownikom zarządzanie rosnącą liczbą kontaktów na różnych urządzeniach i platformach; Qsync obsługuje nową strukturę folderów grupowych oraz nową funkcję automatycznego odtwarzania danych, która zwiększa stabilność i szybkość synchronizacji; IFTTT Agent jest narzędziem do automatyzowania procesów z poziomu QNAP NAS; QTS Help Center oferuje teraz wsparcie klienta oraz możliwość skorzystania ze zdalnego połączenia z ekspertem QNAP i rozwiązaniem problemów z urządzeniem (połączenie jest zabezpieczone 256-bitowym kluczem SSL). Dodatkowe przydatne narzędzia i aplikacje pobrać można z QTS App Center.