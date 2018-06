QNAP na Computex 2018

Firma QNAP przedstawiła na tegorocznych targach Computex m.in. nowe modele serwerów NAS, a także usługi NAS i rozwiązania z dziedziny sztucznej inteligencji prezentujące zaangażowanie firmy w rozwój AI (artificial intelligence). Goście QNAP mogą również zapoznać się z nowymi funkcjami, które pojawią się w kolejnym wydaniu systemu operacyjnego QTS (czyli w wersji 4.3.5).

Rozwiązania AI dla służby zdrowia i zdalnej opieki medycznej

QNAP oferuje zarówno oprogramowanie, jak i sprzęt pozwalające w pełni zaspokoić potrzeby placówek służby zdrowia w dziedzinie wdrażania rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji – firma może już zresztą pochwalić się znakomitymi rezultatami wdrożeń w placówkach specjalizujących się w okulistyce. Wydajny serwer QNAP NAS z uruchomionymi pakietem narzędzi QuAI doskonale sprawdza się jako centrum przetwarzania AI z funkcjami uczenia maszynowego, potrafiące m.in. uczyć się wykrywać określone schorzenia oka. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala nie tylko zwiększyć skuteczność diagnozowania, ale również znacząco wesprzeć organizacje medyczne, którym brakuje personelu lub zasobów. Wszystkie rejestrowane obrazy DICOM mogą być automatycznie backupowane do innego NAS-a, na którym uruchomione będzie Oprogramowanie Orthanc z systemem archiwizowania zdjęć oraz komunikacji – co znacznie usprawnia zarządzanie informacjami o pacjencie oraz realizowanie zadań z dziedziny telemedycyny.

QVR Pro – cyfrowy system monitoring wideo z inteligentnym zarządzaniem wydarzeniami

Rozwiązanie do monitoring wideo QVR Pro działa na NAS-ie jednocześnie z jego podstawowym systemem operacyjnym, jako niezależne środowisko systemowe. Administratorzy mogą wydzielić mu dedykowaną przestrzeń dyskową i skonfigurować system tak, by inne aplikacje uruchomione na serwerze nie miały wpływu na wydajność i stabilność QVR Pro. Oprogramowanie to zostało zaprojektowane z myślą o efektywnym zarządzaniu zadaniami z dziedziny monitoringu i oferuje użytkownikom rozbudowany zestaw funkcji, takich jak m.in. możliwość korzystania z międzyplatformowych aplikacji klienckich do przeglądania nagrań/obrazu z kamer i zarządzania nimi, zadania CMS, wznawianie pracy po awarii czy możliwość rozszerzania przestrzeni dyskowej. Użytkownicy mogą również korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak rozbudowana obsługa kamer, inteligentne zarządzanie incydentami czy inteligenta analiza obrazu (IVA - Intelligent Video Analytics) z systemem rozpoznawania twarzy.

Maksymalna wydajność NAS – dzięki przetwarzaniu danych wspieranemu przez GPU oraz akceleracji iSER

Podczas targów QNAP prezentuje również nową serię NAS-ów TS-x77XU, która wkrótce trafi na rynek – będą to nowe modele rack wyposażone w układy AMD Ryzen™. Urządzenia z serii TS-x77XU oferują rozbudowane wsparcie dla kart graficznych, zapewniając tym samym użytkownikom ogromną wydajność, kluczową m.in. do wdrażania wymagających dużej mocy obliczeniowej aplikacji z dziedziny AI. Karty graficzne mogą również być udostępniane wirtualnym maszynom, dostarczając im tym samym odpowiednio wysokiej mocy obliczeniowej. W kontekście obsługi aplikacji wirtualnych istotny jest również fakt, iż nowości obsługują technologie iSCSI Extensions for RDMA (iSER, zwiększającą szybkość przesyłania danych) oraz VMware® ESXi (ograniczającą obciążenie procesora w serwerze ESXi). Zastosowanie iSER może znacząco zwiększyć wydajność serwera NAS – to idealne narzędzie do optymalizowania wymagających aplikacji wirtualnych.

Zapowiedź QTS 4.3.5: rewolucja w przechowywaniu danych i obsłudze sieci

QNAP od pewnego czasu rozwija swoją ofertę NAS-ów obsługujących standard 10GbE, a także przełączników 10GbE i adapterów bezprzewodowych. Przygotowywany właśnie do premiery system QTS 4.3.5 zawierał będzie nowości, które dodatkowo zwiększą możliwości użytkowników w zakresie korzystania z 10GbE. QNAP zmodernizował m.in. aplikację Network and Virtual Switch, która będzie potrafiła wizualizować schemat połączeń fizycznych i wirtualnych na mapie topologicznej sieci (co zdecydowanie u łatwi zarządzanie złożonymi środowiskami sieciowymi). Autorski protokół VPN QNAP QBelt pozwoli z kolei na szyfrowanie ruchu podczas korzystania z poufnych danych i zminimalizuje ryzyko przechwycenia takiego ruchu. Jednocześnie firma wprowadzi kolejne narzędzie zwiększające efektywność wykorzystania przestrzeni dyskowej – od over-provisionigu SSD (zwiększającego szybkość zapisu danych, by w pełni wykorzystać potencjał 10GbE) do bardziej elastycznego zarządzania i konfigurowania migawek. Dzięki wszystkim tym nowościom urządzenia QNAP NAS stają się prawdziwie wszechstronnymi, kompletnymi rozwiązaniami z dziedziny przechowywania i przetwarzania danych.

Nowe produkty QNAP:

TVS-951X: Zdobywca nagród Red Dot Award (2018) oraz Computex d&I Award (2018) za wzornictwo najwyższej jakości. Wszechstronny, pojemny (lecz kompaktowy) 9-zatokowy NAS, bazujący na energooszczędnym procesorze Intel® Kaby Lake Celeron® 3865U 1,8 GHz 7. generacji (14nm), obsługujący łączność 10GBASE-T i funkcje transkodowania i streamingu multimediów, a także wyposażony w wyjście 4K HDMI.

TS-1635AX: 16-zatokowy serwer NAS wysokiej pojemności, dostępny w atrakcyjnej cenie i wyposażony w wydajny, 64-bitowy czterordzeniowy procesor Marvell® ARMADA® 8040 ARMv8 Cortex-A72 1.6 GHz, dwa porty 10GbE SFP+, dwa złącza M.2 2280 SATA SSD oraz dwa złącza PCIe Gen3. Urządzenie obsługuje wirtualizację Linux, funkcje SSD caching oraz Qtier 2.0, a także bogaty zestaw aplikacji biznesowych.

TS-251B: Budżetowy, 2-zatokowy NAS zaprojektowany z myślą o użytkownikach domowych i wyposażony w dwurdzeniowy procesor Intel® Celeron® J3355 2.0 GHz. Urządzenie oferuje możliwość rozbudowy via złącze PCIe, funkcje transkodowania i streaming multimediów oraz wyjście 4K HDMI.

TR-004: Wyposażona w złącze USB 3.0 Type-C zewnętrzna obudowa RAID, obsługująca do czterech dysków SATA 6Gb/s. Jest przenośna, działa w systemie “plug-and-use” z urządzeniami QNAP NAS, a także komputerami z Windows® oraz Mac® - to idealne rozwiązanie dla rozwiązań wymagających dużej pojemności i ochrony RAID.

Ekspozycja QNAP w Meeting Room 201E w Taipei International Convention Center (TICC) w dniach 5 i 6 czerwca będzie dostępna tylko dla wcześniej umówionych gości. W dniach 7 i 8 czerwca będzie w pełni otwarta dla gości targów (w godzinach 9:30 do 18:30). Na miejscu uruchomione będzie studio telewizyjne, pozwalające gościom na interaktywne zapoznanie się ze wszystkimi rozwiązaniami QNAP.