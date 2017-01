Pure Base 600 - nowa obudowa

be quiet! przedstawia swoją najnowszą obudowę w formacie ATX, wszechstronną Pure Base 600. Zaprojektowana w Niemczech obudowa łączy w sobie funkcjonalność, ciche chłodzenie wnętrza oraz wysoką jakość wykonania w atrakcyjnej cenie. Pure Base 600 to konstrukcja stworzona z myślą o wysokiej wydajności chłodzenia; obudowę wyposażono w dwa wentylatory Pure Wings 2, a także zadbano o miejsce na dodatkowe elementy chłodzenia, w tym rozwiązania chłodzenia wodnego oraz kolejne wentylatory. Tym razem be quiet! postawiło na stworzenie produktu w atrakcyjnej cenie, którą udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu oszczędnego, a zarazem bezkompromisowego designu w zakresie funkcjonalności oraz redukcji hałasu.

Duża wszechstronność

W zależności od przeznaczenia, Pure Base 600 można dostosować w taki sposób, aby osiągnąć jak najniższy poziom hałasu lub jak najwyższy poziom wydajności chłodzenia. Najnowsza obudowa be quiet! posiada modularną konstrukcję i jest wyposażona w demontowalne sloty HDD, dwa sloty SSD za tacką na płytę główną oraz dobrze przemyślaną, usuwalną klatkę na ODD, czego efektem jest możliwość instalacji niemal dowolnych komponentów i złożonych rozwiązań chłodzenia wodnego. Dodatkowo, możliwe jest otwarcie górnej pokrywy lub jej całkowite zdjęcie, co poprawia przepływ powietrza i umożliwia instalację radiatorów

z wentylatorami w górnej części obudowy. Miejsca na radiator z przodu i na górze obudowy pozwalają na instalację radiatorów o długości do 360mm.

Szerokie wsparcie dla radiatorów chłodzenia wodnego

Klatka ODD posiada miejsce na dwa napędy optyczne, jednak dzięki przemyślanej konstrukcji klatki radiatory chłodzenia wodnego mogą korzystać z przestrzeni na klatkę ODD, nie zasłaniając przy tym obu slotów. Przykładowo, jeśli z przodu zamontowany jest radiator 280mm, górny slot wciąż może pomieścić jeden dysk. Z kolei zamontowanie radiatora 360mm w górnej części obudowy w dalszym ciągu pozwala na umieszczenie napędu optycznego w niższym slocie. Istnieje również możliwość kompletnego demontażu klatki ODD w Pure Base 600, co pozwala na zainstalowanie radiatora 360mm w przedniej części obudowy.

Niezawodne chłodzenie i cicha praca

Dwa fabrycznie zainstalowane wentylatory Pure Wings 2 w rozmiarze 120 oraz 140 milimetrów udowodniły już swoją przydatność w wielu produktach be quiet!, z kolei teraz zapewniają ciche oraz wydajne chłodzenie w Pure Base 600. Doskonała reedukacja hałasu jest możliwa także dzięki zastosowaniu materiałów wytłumiających z przodu, na górze obudowy i na panelach bocznych, a także dzięki wykorzystaniu manualnego kontrolera obrotów wentylatorów, wlotów powietrza załamujących fale dźwiękowe oraz izolowanych napędów.

Cena sugerowana obu modeli Pure Base 600 (całkowicie czarnego oraz czarno-srebrnego) to 89 euro.