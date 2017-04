Pulsefire FPS - pierwsza gamingowa mysz od HyperX

HyperX, oddział firmy Kingston Technology Company, Inc., wprowadza do swojego portfolio pierwszą gamingową mysz – HyperX Pulsefire FPS. Produkt został zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb zawodowych oraz aspirujących graczy produkcji typu FPS, dla których ważna jest precyzja oraz spójność. Mysz została wyposażona w sensor PixArt 3310, dzięki któremu ruch jest bardzo dokładnie odwzorowywany, oraz przełączniki Omron, które stosowane są do szybkich czasów reakcji, przy niezawodności 20 milionów kliknięć na każdym przycisku. Mysz otrzymała prestiżową nagrodę RED DOT AWARD 2017 za wzornictwo oraz precyzję wykonania. Produkt powstał w laboratorium HyperX przy wsparciu najlepszych graczy z profesjonalnych drużyn e-sportowych.

„Od ponad pięciu lat HyperX jest naszym partnerem i cieszymy się, że możemy używać nowej myszy Pulsefire FPS”. - mówi Ioann „Edward” Sukhariev, członek zespołu NAVI CSGO. „Najnowszy produkt HyperX spełnia nasze potrzeby związane z wydajnością, a jego ergonomia pozwala na komfortowe treningi i wielogodzinne rozgrywki turniejowe”.

Ergonomiczny kształt oraz lekka konstrukcja Pulsefire FPS zostały zaprojektowane z myślą o komforcie osób stosujących zarówno chwyt typu palm grip, jak i claw grip. Większość graczy korzysta z rozdzielczości myszy mieszczącym się w zakresie między 400 a 3200 DPI. HyperX Pulsefire oferuje cztery predefiniowane ustawienia rozdzielczości w najpopularniejszym zakresie. Mysz jest wyposażona w przycisk regulacji DPI. Optymalne wyważenie, mała waga wynosząca 95 gramów oraz anty-poślizgowe boki myszy pozwalają na wykonywanie szybkich ruchów oraz pewny chwyt bez ryzyka ześlizgnięcia dłoni. HyperX Pulsefire FPS ma sześć wytrzymałych przycisków, które zapewniają wyczuwalne sprzężenie zwrotne podczas każdego kliknięcia. Produkt HyperX wyposażony został w elastyczny, pleciony kabel oraz duże ślizgacze zapewniające odpowiedni poślizg myszy.

„Z radością prezentujemy naszą pierwszą gamingową mysz. Po wielu testach, nasze laboratorium przygotowało produkt, który oferuje niesamowite możliwości w przystępnej cenie”. – mówi Edward Baily, Business Manager, HyperX. „Gracze oczekują jakości oraz wydajności charakterystycznej dla produktów HyperX. Oferujemy obecnie pełen zestaw peryferiów dla wymagających graczy, dzięki dołączeniu do portfolio Pulsefire FPS”.

Dostępność i wsparcie

Mysz HyperX Pulsefire FPS dostępna będzie w sprzedaży od 24 kwietnia we wszystkich regionach EMEA u autoryzowanych sprzedawców. Produkt opatrzony jest dwuletnią gwarancją oraz objęty został legendarnym wsparciem producenta.