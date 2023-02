Przenośna rozrywka dla całej rodziny – tablet HUAWEI MatePad SE debiutuje w Polsce

Huawei CBG Polska rozszerza swoje portfolio tabletów wprowadzając nowy model z dużym ekranem – HUAWEI MatePad SE. Powstał on z myślą o konsumentach poszukujących uniwersalnego urządzenia dla całej rodziny. Jest lekki i wydajny, a jego ekran FullView o przekątnej 10,4” zapewnia doskonałą jakość obrazu i komfort podczas oglądania ulubionych treści. Kinowe doznania dodatkowo wzmacnia wciągający dźwięk przestrzenny. Urządzenie napędzane jest przez wydajny procesor, a specjalne funkcje oprogramowania sprawiają, że może z niego korzystać każdy członek rodziny, niezależnie od wieku.

Najważniejszym wyróżnikiem HUAWEI MatePad SE jest wysoka jakość obrazu i zaawansowana ochrona wzroku. Wyświetlacz w tablecie ma przekątną 10,4” i zajmuje aż 83% przodu urządzenia, oferując obraz w wysokiej rozdzielczości 2K (2000 x 1200 pikseli), charakteryzujący się soczystymi kolorami. Zagęszczenie pikseli 225 PPI sprawia, że wyświetlane na ekranie zdjęcia oraz filmy imponują nienaganną ostrością. W trosce o zdrowie oczu i komfort użytkowników urządzenie precyzyjnie dostosowuje jasność i kontrast ekranu, w zależności od warunków otoczenia. Redukuje również szkodliwą dla oczu emisję niebieskiego światła oraz migotanie obrazu, co potwierdzają certyfikaty TÜV Rheinland. Tablet wyposażono także w tryb e książki, który optymalizuje wyświetlane kolory, aby czytanie było jak najbardziej komfortowe.

Smukły, lekki i odporny

Mimo dużego ekranu, HUAWEI MatePad SE ma zaledwie 7,85 mm grubości i waży tylko 440 g, czyli mniej niż półlitrowa butelka wody. Lekko zaokrąglone krawędzie i obudowa z piaskowanego metalu sprawiają, że obsługa tabletu jedną ręką nie przysparza problemów. Zmieści się on także w podręcznej torebce lub plecaku. Mocna i wytrzymała konstrukcja sprawia, że urządzenie jest dodatkowo bardziej odporne na odkształcenia i ewentualne pęknięcia ekranu.

Kinowe efekty dźwiękowe

Technologia HUAWEI Histen 8.0, z dwoma głośnikami umieszczonymi symetrycznie po przeciwnych stronach tabletu, pozwala na uzyskanie wysokiej jakości dźwięku stereo i przeniesienie widza w filmowy świat. HUAWEI Histen wzbogaca nie tylko szczegóły w tle, ale także poprawia słyszalność dialogów, a ponadto automatycznie dostosowuje efekty dźwiękowe do każdego scenariusza użytkowania, niezależnie, czy będzie to oglądanie filmu, nauka czy granie.

Dla całej rodziny

W tablecie HUAWEI MatePad SE można stworzyć konto dla dzieci i ustawić m.in. rodzaj dostępnych treści i aplikacji oraz maksymalny czas korzystania. W kąciku dziecięcym dostępne są również funkcje ochrony wzroku, czyli filtr światła niebieskiego oraz tryb e książki, który umożliwia komfortowe czytanie, a także specjalne alerty, które pomogą dziecku utrzymywać prawidłową posturę. W ten sposób dzieci mogą używać urządzenia w przyjemny i bezpieczny sposób. A jeśli z tabletu ma skorzystać senior – żaden problem – w prosty sposób można m.in. dostosować wielkość tekstu czy szybkość reakcji ekranu na dotyk.

Płynne działanie przez długi czas

HUAWEI MatePad SE wyposażony jest w procesor Qualcomm® Snapdragon™ 680,4 GB pamięci RAM oraz 64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Nowa konstrukcja anten Wi-Fi w urządzeniu zapewnia szybką i stabilną łączność bezprzewodową, nawet w miejscach ze słabszym zasięgiem. Dostępna jest także wersja z modemem LTE, który gwarantuje nieprzerwaną rozrywkę również w podróży. Bateria o pojemności 5100 mAh umożliwia korzystanie z tabletu przez długi czas, przykładowo: oglądanie filmów nawet przez 8,5 godziny. Natomiast dwa aparaty – tylny 5 MP oraz przedni 2 MP pozwolą utrwalić najważniejsze chwile i komfortowo przeprowadzić wideorozmowę.

Wygodna praca na wielu aplikacjach

Wielozadaniowość to kolejna zaleta tabletu HUAWEI MatePad SE. Na jego ekranie można otworzyć nawet trzy aplikacje i pracować na każdej z nich w tym samym czasie. Na przykład szukając hotelu na wakacje, można szybko sprawdzić co znajduje się w jego okolicy oraz robić notatki w oddzielnej aplikacji. Kolejnym ułatwieniem jest funkcja dublowania aplikacji – można otworzyć dwa okna tej samej aplikacji oddzielnie i na bieżąco porównywać różne produkty lub oferty. Huawei Share umożliwia natomiast szybkie i bezpośrednie przesyłanie zdjęć, filmów i tekstów. Okazuje się to bardzo pomocne przy połączeniu kilku urządzeń w jeden ekosystem dzięki Super Device. Rozwiązanie to pozwala za jednym pociągnięciem odtwarzać muzykę przez słuchawki HUAWEI FreeBuds lub wyświetlać filmy na laptopie HUAWEI MateBook w mgnieniu oka.

Dostępność, ceny i promocja przedsprzedażowa

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI MatePad SE dla wersji Wi Fi z 64 GB pamięci wewnętrznej wynosi 1099 zł, a dla wersji WiFi z 128 GB pamięci wewnętrznej to 1199 zł. Sugerowana cena dla wersji z modemem LTE i 64 GB pamięci wewnętrznej wynosi 1199 zł.

Od 1 do 14 lutego 2023 r. urządzenia dostępne są w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której ich cena została obniżona o 100 zł.

Tablety dostępne będą w oficjalnym sklepie Huawei.pl, a następnie będą sukcesywnie pojawiać się u partnerów biznesowych Huawei w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik i w salonach operatora sieci Plus. Urządzenia będzie można nabyć także na platformie Amazon.

W okresie sprzedaży premierowej od 1 do 14 lutego 2023 r. na stronie Huawei.pl pierwsi nabywcy otrzymają w prezencie etui oraz 3 miesiące darmowego okresu próbnego z planem 200 GB w Chmurze Huawei. W pakiecie można także dokupić słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i w obniżonej cenie – za 249 zł. W sklepie Huawei.pl na kupujących czekają też korzyści w postaci możliwości przedłużenia gwarancji o dodatkowy rok w obniżonej cenie oraz skorzystania z 20 rat z RRSO 0 %. Dodatkowe korzyści to: podwojone punkty w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, dodatkowa obniżka o wartości 50 zł dla klientów, którzy zdecydują się subskrybować newsletter, czy też szybka dostawa.

Szczegóły dostępne są u Sprzedawców.